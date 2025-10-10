A fost anunțat câștigătorul premiului Nobel pentru Pace. Nu este Donald Trump

María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025

María Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace 2025, în semn de recunoaștere a angajamentului său neobosit în promovarea drepturilor democratice și în lupta pentru tranziția pașnică de la dictatură la democrație în Venezuela. Anunțul a fost făcut vineri, 10 octombrie, de către Comitetul Nobel Norvegian, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Oslo.

Machado, supranumită „Doamna de Fier a Venezuelei”, a dedicat mai bine de un deceniu luptei pentru transparența electorală și pentru apărarea instituțiilor democratice. În ciuda persecuțiilor regimului lui Nicolás Maduro, care a inclus interdicții de candidatură și perioade de ascundere, ea a continuat să mobilizeze cetățenii și să expună abuzurile guvernamentale, potrivit New York Post.

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat într-un context marcat de speculații privind posibilii câștigători, inclusiv fostul președinte american Donald Trump, care a fost nominalizat pentru facilitarea unor acorduri de pace în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, Comitetul Nobel a decis să acorde premiul lui Machado, subliniind importanța apărării drepturilor fundamentale și a democrației în fața regimurilor autoritare.

Această distincție internațională adaugă o nouă recunoaștere la palmaresul Maríei Corina Machado, care a mai primit anterior Premiul Sakharov pentru Libertatea Gândirii din partea Parlamentului European, alături de Edmundo González, pentru eforturile lor de a restabili democrația în Venezuela, potrivit The Guardian.

Premiul Nobel pentru Pace 2025, în valoare de 11 milioane coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari), reflectă angajamentul comunității internaționale față de principiile democrației și drepturilor omului, oferind un sprijin simbolic și practic liderilor care luptă pentru schimbare în regimuri represive.

Într-o perioadă în care Venezuela se confruntă cu multiple provocări politice și economice, recunoașterea internațională a Maríei Corina Machado reprezintă un semnal puternic de solidaritate și un îndemn la continuarea luptei pentru un viitor democratic și liber.

Cine este María Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela

Machado a fost membru ales al Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014, unde s-a remarcat prin criticile sale vehemente la adresa abuzurilor instituționale și represiunii din timpul regimurilor venezuelene conduse de Hugo Chávez și Nicolás Maduro. Ea s-a implicat activ în denunțarea crizei umanitare și a încălcărilor drepturilor omului din Venezuela.

Machado a fost candidată la președinție în alegerile primare ale opoziției venezuelene din 2012 și s-a implicat din nou puternic în activitățile opoziției în jurul demonstrațiilor din 2014 împotriva lui Nicolás Maduro.

A câștigat alegerile primare pentru alegerile prezidențiale din 2024, dar a fost ulterior descalificată de autoritățile guvernamentale. Din cauza persecuției politice, se ascunde de la alegerile prezidențiale din 2024, temându-se pentru viața și libertatea sa.

Nominalizarea sa a beneficiat de sprijinul unor personalități importante din rândul legiuitorilor americani, printre care senatorii Rick Scott și Marco Rubio, care au subliniat leadershipul său curajos și altruist, în ciuda amenințărilor personale grave.

Rezistența pașnică și promovarea guvernării democratice de către Machado au fost recunoscute ca un simbol al speranței și al rezilienței pentru poporul venezuelean, în contextul anilor de opresiune, potrivit Mediafax.