Premiul Nobel pentru Pace. Rusia susține candidatura președintelui american Donald Trump

Câştigătorul premiului pe anul 2025 va fi anunţat la ora 09:00 GMT dar observatorii experimentaţi ai premiului spun că este foarte puţin probabil ca Donald Trump să fie desemnat câştigător.

Rusia a declarat în repetate rânduri că este recunoscătoare pentru eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcutt o serie de remarci, joi, că îl va nominaliza pe Trump la Premiul Nobel - pe care republicanul îl dorește în mod deschis - dacă liderul de la Casa Albă va reuşi să obţină un armistiţiu.