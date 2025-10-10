x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Premiul Nobel pentru Pace. Rusia susține candidatura președintelui american Donald Trump

Premiul Nobel pentru Pace. Rusia susține candidatura președintelui american Donald Trump

de Redacția Jurnalul    |    10 Oct 2025   •   10:15
Premiul Nobel pentru Pace. Rusia susține candidatura președintelui american Donald Trump
Sursa foto: antena1

Rusia susţine candidatura preşedintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, a declarat vineri consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţia de ştiri TASS.

Câştigătorul premiului pe anul 2025 va fi anunţat la ora 09:00 GMT dar observatorii experimentaţi ai premiului spun că este foarte puţin probabil ca Donald Trump să fie desemnat câştigător.
Rusia a declarat în repetate rânduri că este recunoscătoare pentru eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcutt o serie de remarci, joi, că îl va nominaliza pe Trump la Premiul Nobel - pe care republicanul îl dorește în mod deschis - dacă liderul de la Casa Albă va reuşi să obţină un armistiţiu. 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donald trump Rusia premiul nobel pentru pace
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri