Președintele bulgar Rumen Radev cere demisia guvernului după protestele din țară

La Universitatea din Sofia (Bulgaria), cei mai violenți dintre protestatari au fost bătuți de poliție, scrie gandul.ro. Agitatorii aveau fețele acoperite cu bandane și erau îmbrăcați în hanorace. Aceștia au aruncat cu pietre, sticle și artificii în polițiști. Mai multe dube de poliție au fost vandalizate. Polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene.

Potrivit jurnaliștilor bulgari, au existat ciocniri și în rândul protestatarilor. Ei au fost împărțiți în două tabere. Cei pașnici –bulgarii de rând – și agitatorii. Cei din urmă au provocat incendii și au atacat autoritățile cu cocktail-uri Molotov. Aceștia au fost potoliți, însă, de polițiști și pompieri. Autoritățile au reușit să-i rețină pe 10 dintre ei.

Proteste au loc în 13 orașe din din țară, printre care Plovdiv, Blagoevgrad, Stara Zagra, Varna. Bulgarii se poziționează astfel contra actualei guvernări, oferindu-i președintelui bulgar, Rumen Radev, ocazia de a cere alegeri anticipate, șeful statului aflându-se în conflict cu Parlamentul.

Delyan Peevski, liderul partidului MRF (n.r. – Mișcare pentru drepturi și libertăți) a acuzat că Radev este responsabil pentru protestele masive.

Înainte de iscarea manifestațiilor, opoziția condusă de coaliția „Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB)”, a doua formațiune din Parlamentul bulgar, s-a opus votării bugetului pentru anul 2026.

Forțele de ordine au înconjurat sediile partidelor din Sofia. Au fost ciocniri între agitatori și polițiști. Protestatarii au aruncat în polițiști cu pietre, sticle, dar și artificii și la sediile partidelor, nu doar în fața Universității.

În urma protestelor iscate, președintele bulgar Rumen Radev a reacționat, cerând demisia actualului guvern, dar și alegeri anticipate.

Radev a precizat, într-un mesaj publicat pe Facebook că ciocnirile sunt „provocare mafiotă”, cerând încetarea violențelor și respectarea legii.

„Nu este vorba de o ciocnire între poliție și protestatari, ci de o provocare din partea mafiei. Violența trebuie să înceteze. Îndemn pe toată lumea să se supună legii. Sfidările nu schimbă faptul că bulgarii au spus «NU» acestui guvern. Există o singură cale de ieșire: demisia și alegeri anticipate”, a încheiat președintele Radev în mesajul publicat în noaptea de luni spre marți.

Protestatarii din centrul Sofiei s-au adunat încă de la ora 18:00, în piața „Triunghiul puterii” din fața Adunării Naționale (n.r. – Parlamentul Unicameral al Bulgariei). Aceștia au protestat pașnic față de adoptarea Proiectului de buget pentru anul 2026.

Potrivit agenției bulgare de presă BTA, grupurile de demonstranți săreau și scandau: „Cine nu sare e gras”. Cetățenii cântau și dansau la miting, iar în piață era muzică. Cuvintele „Demisie și închisoare” iluminau sediul parlamentului bulgar, fiind proiectate pe clădire.

Protestatarii au fluturat steagurile Bulgariei, dar și ale UE. În fața Parlamentului au fost afișate bannere cu mesaje precum: „Generația Z vine” și „Bulgaria tânără, fără mafie”.

Alte pancarte o înfățișau pe ministra de finanțe Temenuzhka Petkova, dar și alte două personaje cu capete de dovleac, dar și capete de porc, îmbrăcate în uniforme de închisoare. Alte pancarte conțineau cererile protestatarilor privind bugetul: oprirea plăților de bonusuri, stoparea creșterii contribuțiilor la pensii și respingerea impozitului mai mare pe dividende, potrivit sursei citate.

Liderul Partidului de opoziție „Continuarea Schimbării”, Assen Vassilev, l-a îndemnat pe Boyko Borissov, liderul partidului GERB (n.r. – tradus: Cetățenii pentru dezvoltarea europeană a Bulgariei) să retragă bugetul pentru 2026.

Miercuri, 26 noiembrie, bulgarii s-au adunat din nou în Piața din Sofia, pentru a protesta față de adoptarea proiectului. A doua zi, Borissov că i-a cerut premierului bulgar, dar și ministrei de Finanțe să retragă proiectul de buget pentru revizuire. Ulterior, premierul a precizat că va încerca restabilirea dialogului cu sindicatele și angajatorii.

Formațiunea „Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” a acuzat că Borissov încalcă promisiunea de a retrage proiectul, revizuindu-l „pe fugă”, cu partenerii de coaliție.

Bulgaria se pregătește pentru aderarea la Zona Euro începând din 1 ianuarie 2026. Aproximativ jumătate din cetățenii bulgari se opun trecerii de la moneda națională „leva” la euro, pe fondul creșterii prețurilor, anticipată de experți.

(sursa: Mediafax)