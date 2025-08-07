Președintele interimar al Myanmarului, Myint Swe, a murit în circumstanțe controversate

El a murit joi dimineață într-un spital militar din capitala Naypyitaw, potrivit unui comunicat al biroului de informații al armatei din Myanmar.

Moartea lui Myint Swe a survenit la mai mult de un an după ce a încetat să-și mai exercite activ funcțiile prezidențiale, după ce a fost anunțat public că este bolnav.

Funeraliile sale vor avea loc la nivel de stat, dar data nu a fost dezvăluită, potrivit unui comunicat separat al biroului de informații militare.

Mass-media de stat a raportat marți că se afla în stare critică și primea îngrijiri intensive din 24 iulie la un spital militar din Naypyitaw.

Mass-media de stat a anunțat în iulie anul trecut că Myint Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică, care îl împiedicau să desfășoare activități zilnice normale, inclusiv să mănânce. Câteva zile mai târziu, el l-a autorizat pe generalul Min Aung Hlaing, șeful guvernului militar, să-i preia atribuțiile prezidențiale în timp ce se afla în concediu medical, potrivit rapoartelor.

Myint Swe a devenit președinte interimar la 1 februarie 2021, după ce armata l-a arestat pe fostul președinte Win Myint împreună cu liderul suprem al Myanmarului, Aung San Suu Kyi, când armata a preluat puterea.

(sursa: Mediafax)