Trump acuză Ucraina că nu dă dovadă de „nicio recunoştinţă” faţă de SUA

Într-un mesaj pe Truth Social, preşedintele american i-a atacat de asemenea pe europeni, "care continuă să cumpere petrol din Rusia", precum şi pe predecesorul său în funcţie, Joe Biden, pe care l-a acuzat de lipsă de acţiune la începutul conflictului.



„Am moştenit un război care nu ar fi trebuit niciodată să aibă loc, perdant pentru toată lumea", scrie preşedintele cu majuscule pe reţeaua sa socială.



„Responsabilii ucraineni nu şi-au exprimat nicio recunoştinţă pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol de la Rusia", continuă el.



„SUA continuă să vândă cantităţi masive de arme NATO pentru a le distribui Ucrainei (Joe neisprăvitul a dat totul gratuit, gratuit, gratuit, inclusiv 'mari' sume de bani!)", adaugă preşedintele american.



Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urma să se întâlnească duminică la Geneva cu o delegaţie ucraineană în speranţa de a face să avanseze planul lui Donald Trump pentru Ucraina.



Administraţia americană prezintă acum drept „un cadru pentru negocieri" acest plan al lui Trump în 28 de pune, care vizează să pună capăt conflictului provocat de aproape patru ani de invazia rusă, dar care este văzut cu îngrijorare la Kiev şi Bruxelles. AGERPRES