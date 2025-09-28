Zelenski avertizează că Putin se pregătește să atace un alt stat european

Zelenski a precizat că recentele incursiuni ale dronelor neidentificate asupra mai multor țări europene – inclusiv Danemarca, România, Norvegia și Polonia – arată că Kremlinul testează capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian. „Guvernele UE se confruntă cu dificultăți în gestionarea acestei noi amenințări periculoase”, a afirmat liderul ucrainean pentru The Guardian.

În primele zile ale lunii septembrie, Ucraina a detectat 92 de drone care se îndreptau către Polonia, majoritatea fiind interceptate. Nouăsprezece au pătruns pe teritoriul polonez, unde patru au fost doborâte.

Declarațiile lui Zelenski au fost făcute la Kiev, după întâlnirea cu președintele american Donald Trump la sediul ONU din New York. În același timp, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avertizat că orice atac împotriva Rusiei va primi o „reacție fermă” și a negat orice intenție a Rusiei de a ataca state membre NATO sau UE.

(sursa: Mediafax)