Prețul petrolului crește pe fondul conflictului din Strâmtoarea Ormuz 

x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    20 Apr 2026   •   10:15
Sursa foto: România are cele mai mari prețuri la carburanți din sud-estul Europei.

Prețurile internaționale ale țițeiului au crescut duminică în sesiunea de tranzacționare.

Prețul țițeiului american a crescut cu 6,4%, ajungând la 87,88 dolari pe baril, după reluarea tranzacțiilor la Bursa Comercială din Chicago, potrivit AP.

Prețul țițeiului Brent, standardul internațional, a crescut cu 6,5%, ajungând la 96,25 dolari pe baril.

Reacția pieței a urmat după mai mult de două zile de speranțe crescânde, apoi a spulberat așteptările, inclusiv în cazul Strâmtorii Ormuz.

Câștigurile de duminică șterg o parte din pierderile înregistrate vineri, când prețul țițeiului a scăzut cu peste 9% după ce ministrul iranian de externe a declarat că strâmtoarea s-a redeschis pentru petrolierele comercial.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri