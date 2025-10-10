Un oraș japonez recomandă limitarea folosirii smartphone-ului la două ore pe zi

O măsură simbolică pentru sănătatea digitală

Consiliul local din Toyoake, o suburbie a metropolei Nagoya, a aprobat recent o „ordonanță privind utilizarea corespunzătoare a dispozitivelor digitale”, cu 12 voturi pentru și 7 împotrivă. Deși nu prevede sancțiuni, recomandarea se aplică tuturor locuitorilor — adulți și copii deopotrivă — și urmărește mai mult conștientizarea decât pedepsirea.

Primarul orașului, Masafumi Kouki, a explicat că inițiativa s-a născut din îngrijorarea tot mai mare față de efectele negative ale dependenței de ecrane. „Chiar și în trenuri, toată lumea se uită la telefoanele lor, oamenii nu mai vorbesc între ei”, a declarat edilul într-un interviu pentru presa japoneză.

De la reticență la susținere

La început, ideea a fost întâmpinată cu opoziție aproape unanimă, însă, odată ce locuitorii au înțeles că limita de două ore nu include timpul de lucru sau de studiu, atitudinea s-a schimbat. Ordonanța a fost adoptată ca o recomandare de autoreglementare, menită să încurajeze familiile să reducă dependența de tehnologie.

Efectele nocive ale timpului excesiv petrecut online

Numeroase studii japoneze și internaționale confirmă că utilizarea excesivă a smartphone-urilor poate perturba somnul, afecta sănătatea mintală și intensifica sentimentele de singurătate, anxietate și depresie.

Primarul Kouki, tatăl a doi copii de 10 și 7 ani, spune că aplică principiile ordonanței și în propria familie: cei mici nu dețin smartphone-uri, iar dispozitivele digitale sunt evitate în timpul meselor.

Un exemplu pentru alte comunități

Deși Toyoake este primul oraș japonez care introduce o astfel de reglementare, autoritățile locale speră că măsura va inspira și alte municipalități să promoveze un echilibru mai sănătos între viața reală și cea digitală.