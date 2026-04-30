Primarul New York-ului îi cere regelui Charles să returneze un diamant revendicat de India

de Redacția Jurnalul    |    30 Apr 2026   •   11:45
Sursa foto: Hepta/Zohran Mamdani și Regele Charles

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, i-a cerut miercuri regelui Charles al III-lea al Marii Britanii să „returneze” diamantul Koh-i-Noor, o bijuterie a coroanei dobândită din India de către Imperiul Britanic în secolul al XIX-lea.

Întrebat înainte de a se întâlni cu cuplul regal în timpul unei vizite la Memorialul Atacurilor din 11 septembrie, primarul New York-ului a spus: „Dacă aș vorbi cu regele despre orice altceva în afară de asta, probabil l-aș încuraja să returneze diamantul Koh-i-Noor”, potrivit Le Figaro.

Acum expusă la Turnul Londrei, piatra prețioasă de 105,6 carate a fost donată Companiei Britanice a Indiilor Orientale de către Regatul Punjab în 1849, ca parte a tratatului de pace încheiat după războiul anglo-sikh.

Deși nu există nicio îndoială că a fost extras în India, istoria sa este un amestec de mit și fapte, implicând revendicări din partea mai multor țări, inclusiv Afganistan, Iran și Pakistan. New Delhi a solicitat în repetate rânduri restituirea sa, fără succes.

În acest moment nu se știe dacă primarul orașului New York a reușit să ridice problema direct cu Charles al III-lea.

Dezbaterea pe această temă este aprinsă în Regatul Unit, până în punctul în care regina Camilla a decis să nu o poarte la încoronarea sa din 2023. Zia Yusuf, purtătorul de cuvânt al partidului anti-imigrație Reform UK, care este lider în sondajele din Regatul Unit, a descris remarcile lui Mamdani drept „o insultă la adresa regelui nostru”

(sursa: Mediafax)

