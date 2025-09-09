Principalele rețele de socializare au revenit online în Nepal, după protestele soldate cu 19 morți

Toate aplicațiile importante de socializare funcționau, a transmis un reporter AFP din Kathmandu.

Ministrul Comunicațiilor din Nepal, Prithvi Subba Gurung, a fost citat de presa locală declarând că guvernul și-a retras interdicția în urma unei ședințe de urgență a cabinetului.

Mai multe site-uri de socializare - inclusiv Facebook, YouTube și X - au fost blocate vineri în națiunea himalayană cu 30 de milioane de locuitori, după ce guvernul a blocat 26 de platforme neînregistrate. Interdicția a stârnit furie pe scară largă, în special în rândul generației tinere, care se bazează foarte mult pe aplicații pentru comunicare.

De asemenea, a alimentat furia față de guvern într-o țară în care șomajul se situează în jurul a 10%, iar PIB-ul pe cap de locuitor este de doar 1.447 de dolari, potrivit Băncii Mondiale.

Mulțimi de oameni au protestat luni în capitală și în alte orașe.

Poliția din Kathmandu a folosit gloanțe de cauciuc, gaze lacrimogene, tunuri cu apă și bastoane atunci când manifestanții au forțat sârma ghimpată și au încercat să intre cu asalt într-o zonă restricționată din apropierea parlamentului.

Amnesty International a declarat că împotriva protestatarilor a fost folosită muniție reală.

Poliția a anunțat că 17 persoane au murit în capitală și alte două în districtul Sunsari din estul Nepalului, potrivit presei locale.

De vineri, videoclipuri care contrastează dificultățile nepalezilor de rând cu copiii politicienilor care se laudă cu produse de lux și vacanțe scumpe au devenit virale pe TikTok, care nu a fost blocat.

Platforme populare precum Instagram au milioane de utilizatori în Nepal care se bazează pe ele pentru divertisment, știri și afaceri.

(sursa: Mediafax)