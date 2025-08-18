Prințul și prințesa de Wales se pregătesc să se mute în noua lor reședință din Windsor

William și Kate se vor muta împreună cu copiii lor, George, Charlotte și Louis, în Forest Lodge, o reședință cu opt dormitoare situată în parcul Windsor Great Park, potrivit agenției de știri britanice PA Media.

„Familia Wales se va muta în cursul acestui an”, a confirmat duminică un purtător de cuvânt al Palatului Kensington. Reședința principală actuală a familiei, Adelaide Cottage din Windsor, se află aproape de noua proprietate.

Reședința a fost supusă unor lucrări de restaurare în valoare de 1,5 milioane de lire sterline (aproximativ 2 milioane de dolari) în 2001.

(sursa: Mediafax)