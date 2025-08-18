x close
Prințul și prințesa de Wales se pregătesc să se mute în noua lor reședință din Windsor

de Redacția Jurnalul    |    18 Aug 2025   •   23:00
Prințul și prințesa de Wales se vor muta într-o nouă reședință în Windsor, în cursul acestui an, informează duminică CNN.

William și Kate se vor muta împreună cu copiii lor, George, Charlotte și Louis, în Forest Lodge, o reședință cu opt dormitoare situată în parcul Windsor Great Park, potrivit agenției de știri britanice PA Media.

„Familia Wales se va muta în cursul acestui an”, a confirmat duminică un purtător de cuvânt al Palatului Kensington. Reședința principală actuală a familiei, Adelaide Cottage din Windsor, se află aproape de noua proprietate.

Reședința a fost supusă unor lucrări de restaurare în valoare de 1,5 milioane de lire sterline (aproximativ 2 milioane de dolari) în 2001.

(sursa: Mediafax)

 

