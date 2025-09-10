Prințul Harry donează 500.000 de dolari pentru a ajuta copiii răniți din Ucraina și Gaza

Anunțul a venit în a treia zi a vizitei prințului în Marea Britanie, când Harry a vizitat Centrul pentru Studii privind Traumatismele (CIS), parte a Imperial College London, pentru a afla mai multe despre activitatea acestuia, în special despre accentul pus pe răniile suferite de copii și cele cauzate de dezastre naturale.

„Nicio organizație nu poate rezolva singură această problemă”, a declarat prințul. „Gaza are acum cel mai mare număr de copii cu amputări din lume și din istorie. Este nevoie de parteneriate între guvern, știință, medicină și răspuns umanitar pentru a asigura supraviețuirea copiilor și recuperarea lor după rănile cauzate de explozii”.

Cele trei granturi anunțate de Harry și Fundația Archewell a soției sale Meghan includ 200.000 de dolari pentru Organizația Mondială a Sănătății, pentru a sprijini transferurile medicale din Gaza către Iordania, și 150.000 de dolari pentru organizația Save the Children, pentru a oferi sprijin umanitar continuu în Gaza.

Al treilea grant de 150.000 de dolari a fost acordat Centrului pentru Studii privind Traumatismele cauzate de Explozii, parte a CIS, pentru a sprijini eforturile de dezvoltare a protezelor care să ajute copiii răniți, în special pe cei afectați de conflictele din Ucraina și Gaza.

Ducele de Sussex, în vârstă de 40 de ani, a deschis fostele laboratoare ale Centrului pentru Studii privind Traumatismele cauzate de Explozii în 2013.

Miercuri, el a fost însoțit de șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pentru un tur al CIS, unde s-a întâlnit cu echipele de cercetare care lucrează la mai multe proiecte de nivel mondial.

„Sunt foarte mulțumit de ceea ce face, mai ales pentru copiii din Gaza”, a spus Ghebreyesus. „Nu e doar vorba de bani, ci și de pasiunea și angajamentul pe care cred că le văd”.

