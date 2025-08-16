Priscilla Presley, dată în judecată de foștii parteneri de afaceri

Brigitte Kruse și Kevin Fialko au intentat procesul la Curtea Superioară din Los Angeles. Printre multe alte acuzații, aceștia spun că Presley i-a folosit pentru a-și exploata financiar numele, imaginea și asemănarea, ascunzând faptul că vânduse aceste drepturi cu zeci de ani în urmă.

Procesul vine la puțin peste un an după ce Presley, fosta soție a lui Elvis Presley în vârstă de 80 de ani , i-a dat în judecată pe Kruse și Fialko, susținând că aceștia au fost implicați în abuzuri asupra persoanelor în vârstă într-o „schemă meticulos planificată și abominabilă” pentru a „profita de o femeie mai în vârstă câștigându-i încrederea, izolând-o de cei mai importanți oameni din viața ei și păcălind-o să creadă că vor avea grijă de ea (personal și financiar), în timp ce scopul lor real era să o golească de fiecare bănuț pe care îl avea”.

Kruse este un cunoscut licitator, iar Fialko un antreprenor de succes, ambii comercializând suveniruri cu Elvis Presley. Cei doi au dat-o în judecată anterior pe Priscilla Presley în Florida. Ei spun că ea i-a abordat în 2021, căutând ajutor care să o salveze de la ruina financiară, lucru pentru care au lucrat mii de ore.

„Kruse și Fialko au folosit proprietatea intelectuală, know-how-ul și marketingul creativ pentru a consolida brandul Priscilla”, se arată în proces și au format mai multe companii pentru a-i exploata numele, imaginea și asemănarea. Dar ei spun că, în timp ce se întâmpla acest lucru, Presley le-a ascuns că vânduse drepturile de a-și licenția numele ca parte a unui acord de 6,5 milioane de dolari cu Elvis Presley Enterprises în 2005.

Procesul arată că, atunci când a fost confruntată cu privire la acordul anterior, Presley a negat în repetate rânduri că l-a încheiat și, ulterior, a spus că a uitat de el când a fost confruntată cu dovezi ale acestuia.

Priscilla și Elvis Presley au fost căsătoriți între 1967 și 1973, divorțând cu patru ani înainte de moartea legendei rock 'n' roll.

Priscilla a devenit o figură publică importantă când era adolescentă datorită relației sale cu unul dintre cei mai faimoși bărbați din lume. Nu a dispărut niciodată din atenția publicului, dar și-a recăpătat o importanță deosebită în ultimii ani prin filmul „Elvis” din 2022 al lui Baz Luhrmann și prin filmul „Priscilla” din 2023 al Sofiei Coppola, bazat pe memoriile sale.

Ea este, de asemenea, actriță și a jucat în franciza originală „Naked Gun” în anii 1980 și 1990.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)