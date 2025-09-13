Proces în Noua Zeelandă pentru mama acuzată că și-a ucis copiii și le-a ascuns trupurile în valize

Conform NBC News, la Curtea Supremă din Auckland a început procesul lui Hakyung Lee, acuzată de uciderea copiilor săi, Minu Jo (6 ani) și Yuna Jo (8 ani), în iunie 2018.

Femeia, cetățean neozeelandez născut în Coreea de Sud, neagă acuzațiile.

Trupurile copiilor au fost descoperite în august 2022, într-un depozit abandonat din Auckland, după ce unitatea de stocare fusese scoasă la licitație.

Cumpărătorii valizelor au făcut macabra descoperire.

Lee plecase în Coreea de Sud la scurt timp după presupusele crime și și-a schimbat numele.

A fost arestată în septembrie 2022 și extrădată în Noua Zeelandă două luni mai târziu, autoritățile sud-coreene declarând că au furnizat „probe importante” anchetei.

În prima zi a procesului, femeia a ales să se reprezinte singură, deși doi avocați sunt pregătiți să intervină.

Întrebată cum se declară, ea a refuzat să răspundă și a dat doar din cap, astfel că judecătorul Geoffrey Venning a introdus automat o pledoarie de „nevinovat”.

Cauza morții celor doi copii nu este clară.

Documentele instanței sugerează posibilitatea ca aceștia să fi ingerat medicamente pentru somn prescrise mamei, dar nu a fost exclusă și o altă cauză.

(sursa: Mediafax)