Procesul echipajului petrolierului acuzat de ruperea Estlink 2 a fost clasat

de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   12:45
Un tribunal din Finlanda a decis vineri că nu are jurisdicție pentru a judeca procesul împotriva comandantului și a doi ofițeri ai petrolierului Eagle S, acuzați de ruperea unor cabluri de electricitate și internet în Marea Baltică.

Procesul a fost considerat una dintre primele încercări judiciare de pedepsire a presupuselor atacuri asupra infrastructurii submarine critice.

Instanța a constatat că legislația penală finlandeză nu se poate aplica acestui caz, având în vedere dreptului maritim internațional și dificultatea de a demonstra intenția infracțională, notează Reuters.

„Curtea Districtuală a emis astăzi o hotărâre de respingere a acuzațiilor și a cererilor de despăgubire, întrucât nu a fost posibilă aplicarea legii penale finlandeze”, se arată într-un comunicat al instanței.

În timpul procesului, acuzații, un căpitan georgian și doi ofițeri indieni au respins acuzațiile, declarând că incidentul a fost un accident.

Incidentul a avut loc pe 25 decembrie 2023, când nava care transporta petrol rusesc și-ar fi dus ancora pe o distanță de 90 de kilometri pe fundul Golfului Finlandei. Conform procurorilor, nava a rupt cablul de energie Estlink 2, care leagă Finlanda de Estonia, precum și patru linii de internet.

