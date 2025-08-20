Procurorii francezi investighează moartea unui bărbat în timpul unei transmisiuni live

Bărbatul, pe numele real Raphael Graven, cunoscut online ca Jean Pormanove sau JP, își construise o audiență difuzând spectacole pe internet în care era abuzat sau umilit. Procurorii din Nisa au precizat că el a murit luni, în satul Contes, aflat în apropiere.

Parchetul din Nisa a transmis că a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzei morții și a dispus efectuarea unei autopsii. Internauții au afirmat că înregistrarea cu bărbatul a fost difuzată în direct pe platforma australiană Kick și apoi distribuită pe scară largă.

De opt luni, poliția din Nisa investighează presupuse „acte violente deliberate” împotriva „persoanelor vulnerabile”, transformate în videoclipuri postate pe internet. Ancheta, deschisă în decembrie, a pornit de la o investigație a publicației franceze Mediapart, care dezvăluia existența unor astfel de filmări urmărite de mii de persoane, în special pe platforma Kick.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Kick a declarat că firma „analizează de urgență circumstanțele și colaborează cu autoritățile pentru a investiga situația”.

Kick a precizat că regulile sale comunitare sunt „concepute pentru a proteja creatorii” și că este „angajată să respecte aceste standarde pe întreaga platformă”.

