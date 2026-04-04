Producătorii chinezi de baterii câștigă enorm de pe urma războiului din Iran

Acțiunile companiilor CATL, BYD și Sungrow, care produc baterii și sisteme de stocare a energiei, au evoluat mai bine decât cele ale marilor companii petroliere globale, precum Chevron, ExxonMobil și BP, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, notează Financial Times.

Această creștere arată că China și alte țări care importă petrol ar putea răspunde la conflict prin investiții mai mari în energie regenerabilă, pentru a-și întări securitatea energetică.

De la finalul lunii februarie, când a început războiul dintre SUA, Israel și Iran, acțiunile CATL au crescut cu 19%, Sungrow cu 19,4%, iar BYD, cel mai mare producător de mașini electrice din lume, cu 21,9%.

Prin comparație, acțiunile BP au crescut cu 15,2%, Chevron cu 8%, Shell cu 8,3% și ExxonMobil cu 4,7%. Companiile petroliere au fost susținute de o creștere de 47% a prețului petrolului în această perioadă.

Neil Beveridge, responsabil de cercetarea în energie la Bernstein, estimează că China, cel mai mare importator de petrol din lume, ar putea accelera planul de a „electrifica totul”. În opinia sa, și alte economii importante din Asia, precum Japonia și Coreea de Sud, s-ar putea orienta mai rapid către energie mai curată.

„Acest lucru schimbă complet paradigma energetică”, a spus el. „Chiar dacă războiul se termină luna viitoare… nu mai există cale de întoarcere”.

