Vești bune de la BNR: Moneda națională s-a apreciat joi

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5223 lei, în scădere cu 0,58 bani (-0,13%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,5281 lei.



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7265 lei, în scădere cu 1,06 bani (-0,18%) faţă de 5,7371 lei, cotaţia anterioară.



Pe de altă parte, gramul de aur s-a scumpit joi până la valoarea de 650,3914 lei, de la 647,5312 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES