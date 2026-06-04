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Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Vești bune de la BNR: Moneda națională s-a apreciat joi

Vești bune de la BNR: Moneda națională s-a apreciat joi

de Redacția Jurnalul    |    04 Iun 2026   •   14:15
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 Moneda naţională s-a apreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2581 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2592 lei.

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5223 lei, în scădere cu 0,58 bani (-0,13%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,5281 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7265 lei, în scădere cu 1,06 bani (-0,18%) faţă de 5,7371 lei, cotaţia anterioară.

Pe de altă parte, gramul de aur s-a scumpit joi până la valoarea de 650,3914 lei, de la 647,5312 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES

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Subiecte în articol: bnr moneda nationala apreciat valute
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