Protest masiv în Budapesta împotriva guvernului şi a inflaţiei galopante

Protestatarii au afişat bannere precum „Orban, dispari” şi „Fără profesori, fără viitor”, la câteva ore după ce premierul Viktor Orban s-a angajat să păstreze stabilitatea economică şi să menţină un plafon pentru facturile la energie ale gospodăriilor, chiar dacă UE se prăbuşeşte într-o „criză economică”.

Manifestanţii au declarat că guvernul Orban i-a dezamăgit pe profesori oferindu-le salarii de mizerie, în timp ce inflaţia, care a depăşit 20% în septembrie şi continuă să crească, a devenit insuportabilă, notează agenţia Reuters.

„Sunt aici... pentru copiii mei, ar trebui să existe o schimbare”, a declarat Gyongyi Bereczky, un poştaş. „Această inflaţie galopantă... nu mai putem economisi deloc, pur şi simplu nu putem ajunge la sfârşit de lună, deoarece preţurile cresc vertiginos”.

Profesorii şi elevii au protestat pentru salarii mai mari, o soluţie la un deficit tot mai mare de cadre didactice.

#Budapest now. Huge demonstration to celebrate 66. anniversary of 1956 revolution. Thousands also ask for better salaries in #education system and #democracy. It is impressive. pic.twitter.com/OyFk62yb4c