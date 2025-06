Protestele se extind în SUA: Mii de persoane au ieșit în stradă la New York împotriva lui Trump

Demonstrația a fost una pașnică. Grupul de oameni s-a adunat în Foley Square, lângă tribunalul din Manhattan, un loc simbolic unde migranții au fost arestați vinerea trecută. Numeroase pancarte purtau sloganul: „ICE, out of New York” („ICE, afară din New York”, n.r.) o referire la agenția federală pentru imigrație, ale cărei operațiuni s-au înmulțit în întreaga țară.

„Sunt aici pentru a-i apăra pe cei care nu își pot face auzită vocea”, a declarat o tânără în vârstă de 20 de ani, născută în Statele Unite dintr-o mamă mexicană fără statut oficial. „Sincer, această țară nu ar fi ceea ce este astăzi fără imigranți. Sunt aici pentru ei. (...) Teama este acolo în fiecare zi, din prima zi în care au venit aici și au trecut granița. În fiecare zi, când merg la muncă, le este teamă că vor fi arestați și că cel mai mic lucru ar putea duce la deportarea lor”, a adăugat ea.

În Los Angeles au avut loc, începând de vineri, ciocniri între protestatari și forțele de ordine, într-un climat din ce în ce mai tensionat. Ca răspuns la aceste tensiuni în creștere, Donald Trump a desfășurat câteva mii de militari în orașul californian, inclusiv 700 de pușcași marini. Această decizie a fost luată împotriva voinței autorităților locale, care consideră că au situația sub control.

În New York, primarul Eric Adams a subliniat importanța menținerii protestelor pașnice. „New York va fi întotdeauna un loc al protestelor pașnice, nu vom tolera violența și anarhia” , a declarat el marți.

