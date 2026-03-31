Pui de dropie, păzit de 50 de agenți ai serviciilor de protecţie a faunei

Aproximativ 50 de agenţi ai serviciilor de protecţie a faunei au fost mobilizaţi pentru a păzi un pui de dropie indiană, recent eclozat în India, informează marţi AFP.



Numărul acestor păsări, cu o înălţime ce poate să ajungă până la un metru, s-a redus dramatic în ultimul sfert de secol în deşerturile din vestul Indiei, scăzând până la aproximativ 150 de exemplare, victime ale oamenilor şi altor prădători.



"Eclozarea (...) este un moment rar şi foarte important pentru eforturile noastre de conservare", a declarat un agent de protecţie a faunei din statul Gujarat, Dheeraj Mittal, salutând prima venire pe lume a unui pui de dropie indiană în această regiune după o pauză de un deceniu.



"Însă greutăţile abia acum încep. Avem o echipă de 50 de persoane care supraveghează permanent mama şi puiul ei", a adăugat el.



Ministrul indian al Mediului, Bhupender Yadav, a ţinut să salute eforturile care au dus la această eclozare reuşită.



Pentru aceasta, un ou fecundat în laborator a fost transportat pe o distanţă de peste 800 de kilometri şi încredinţat ultimelor trei păsări - toate femele - încă identificate în deşertul Kutch pentru a fi clocit.



"Prioritatea noastră este de acum să protejăm puiul şi mama lui de alţi prădători. Agenţii noştri (...) îi supraveghează în mod constant", a detaliat Dheeraj Mittal.



Curtea Supremă, cea mai înaltă instanţă judiciară din India, s-a alăturat eforturilor de conservare a dropiilor indiene, ordonând îngroparea liniilor de înaltă tensiune din regiune, de care păsările se loveau în timp ce zburau.



Însă Guvernul a obţinut anularea sentinţei în apel, argumentând că o astfel de măsură ar afecta obiectivele sale în materie de dezvoltare a energiilor regenerabile, mai ales dezvoltarea vastelor centrale solare aflate în curs de construcţie pe teritoriul ţării, scrie AGERPRES

