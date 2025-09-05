Mesaj categoric de la Moscova: „Occidentul „cu siguranță nu poate” trimite trupe de protecție în Ucraina”

Rusia a respins vineri ideea unor garanții de securitate occidentale pentru Ucraina , după ce peste două duzini de țări s-au angajat să se alăture unei forțe de „reasigurare” care va fi desfășurată în țara sfâșiată de război după încheierea unui eventual acord de pace cu Moscova, potrivit France 24.

O forță menită să descurajeze Rusia să atace din nou țara vecină este un pilon cheie al mecanismului de protecție a securității pe care o coaliție formată în principal din țări europene dorește să îl ofere Ucrainei dacă războiul se încheie printr-un acord de pace sau un armistițiu.

Amploarea implicării SUA rămâne incertă, chiar și după ce liderii europeni au discutat cu președintele Donald Trump prin videoconferință în urma summitului de la Paris, în cadrul căruia „coaliția celor dispuși” și-a promis forța. Însă vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins ideea unor garanții de securitate occidentale pentru Ucraina, declarând că trupele „străine, în special europene și americane” „cu siguranță nu pot” oferi astfel de asigurări Kievului .

Summitul de la Paris a fost găzduit de președintele francez Emmanuel Macron și la care a participat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski , în timp ce alții, precum premierul britanic Keir Starmer , au participat de la distanță. Întâlnirea a reprezentat un nou efort condus de Macron pentru a demonstra că Europa poate acționa independent de Statele Unite, după ce Trump a lansat discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin.

Statele Unite au fost reprezentate de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, care s-a întâlnit separat și cu Zelenski.

Trump a declarat, după convorbirea sa cu liderii europeni, că va discuta în curând cu Putin, Peskov confirmând vineri că o astfel de convorbire ar putea fi organizată rapid.

