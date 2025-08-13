Putin își reafirmă „prietenia” cu Kim Jong Un înaintea discuțiilor cu Donald Trump

Vladimir Putin și Kim Jong Un au avut marți o convorbire în care au reconfirmat „angajamentul pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie, bună vecinătate și cooperare”, potrivit Kremlinului.

Liderul rus a mulțumit Phenianului pentru sprijinul militar acordat în conflictul din Ucraina, inclusiv pentru implicarea soldaților nord -coreeni în lupte și furnizarea de rachete și obuze.

Discuția are loc pe fondul unor noi progrese militare ale Rusiei pe frontul ucrainean, inclusiv o înaintare rapidă de aproximativ 10 kilometri în zona orașului Dobropillia.

Putin i-a prezentat lui Kim și detalii despre pregătirile pentru summitul din Alaska, unde urmează să se întâlnească vineri cu președintele american Donald Trump, prima întâlnire directă între un lider rus și unul american de la începutul invaziei din februarie 2022.

Potrivit serviciilor de informații sud-coreene, Moscova se bazează tot mai mult pe muncitori nord-coreeni pentru proiecte de construcții, în contextul pierderilor umane suferite de armata rusă și al mobilizării masive pe front.

BBC a relatat că acești muncitori lucrează în condiții „apropiate de sclavie”.

