Putin susține că Ucraina „refuză să pună capăt capăt războiului”

În primele sale comentarii referitoare la situația de pe front, Putin a blamat rapid Ucraina pentru stadiul actual al invaziei.

„Refuză să încheie acest conflict prin mijloace pașnice”, a declarat Putin, potrivit The Guardian.

Totuși, liderul rus a nuanțat discursul, lăsând o portiță deschisă negocierilor, menționând că există „unele semnale... care indică faptul că sunt dispuși să se angajeze într-un anumit tip de dialog”.

Vladimir Putin a reiterat că Federația Rusă este dispusă să pună capăt conflictului, însă doar în condițiile stabilite anterior de Moscova. El a subliniat că pacea poate fi obținută exclusiv prin abordarea cauzelor profunde ale războiului.

„Rusia ar fi dispusă să pună capăt acestui conflict prin mijloace pașnice, dar numai pe baza principiilor pe care le-am conturat anul trecut, astfel încât cauzele fundamentale care au dus la acest conflict să fie abordate”.

Putin mai afirmă că „trupele noastre înaintează pe tot frontul... inamicul se retrage în toate direcțiile”, afirmație contestată de Ucraina.

(sursa: Mediafax)