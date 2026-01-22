Putin bagă zâzanie între SUA și Europa și fixează un preț pentru Groenlanda

Putin, abordând pentru prima dată problema Groelandei în public, a semnalat că Rusia nu se va opune eforturilor lui Trump de a controla Groenlanda, despre care a speculat că ar putea valora aproape 1 miliard de dolari.

Prețul lui Putin este substantial mai mic față de recentele calcule. Statele Unite ar plăti aproximativ 700 de miliarde de dolari pentru a atinge obiectivul președintelui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, potrivit NBC News. Calculul a fost realizat de cercetători și foști oficiali americani.

„Ce se întâmplă în Groenlanda nu ne privește în niciun fel”, a declarat Putin într-o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei.

„Întâmplător, Danemarca a tratat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie și a fost destul de dură, dacă nu chiar crudă, față de ea. Dar asta este cu totul altă problemă, și aproape nimeni nu mai este interesat de ea acum”, a adăugat Putin.

„Cred că vor rezolva problema între ei”, a spus Putin.

Moscova a urmărit cu bucurie cum eforturile președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda au adâncit diviziunea dintre Washington și Europa, chiar dacă acțiunile sale ar putea avea repercusiuni asupra Rusiei, care are deja o prezență puternică în Arctica.

Ministerul de Externe al Rusiei s-a arătat indignat de sugestia lui Trump că Moscova are ambiții și asupra Groenlandei, dar a avut grijă să nu-l critice pe Trump – care încearcă să medieze un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina – și a lăsat să se înțeleagă că are o oarecare simpatie pentru afirmația acestuia.

Ministrul de Externe Serghei Lavrov a declarat marți că insula gigantică, bogată în resurse, care are deja o prezență militară americană, nu era „o parte naturală” a Danemarcei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)