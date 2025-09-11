x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Qatar condamnă declarațiile „iresponsabile” ale lui Netanyahu privind Hamas

Qatar condamnă declarațiile „iresponsabile” ale lui Netanyahu privind Hamas

de Redacția Jurnalul    |    11 Sep 2025   •   11:15
Qatar condamnă declarațiile „iresponsabile” ale lui Netanyahu privind Hamas

Qatar a criticat joi declarațiile premierului israelian, Benjamin Netanyahu, referitoare la găzduirea liderilor Hamas în țara din Golf, calificându-le drept „iresponsabile”. Declarațiile vin la mai bine de o zi după un atac aerian israelian asupra liderilor Hamas din Qatar.

Netanyahu a avertizat Qatarul să expulzeze oficialii Hamas sau „să-i aducă în fața justiției”, acuzând țara de oferirea unui refugiu și de finanțarea grupării.

Ca răspuns, ministerul de Externe din Qatar a denunțat „amenințările explicite privind viitoare încălcări ale suveranității statului” și a subliniat că Biroului Politic al Hamas funcționa în cadrul eforturilor de mediere cerute de Statele Unite ale Americii și Israel, desfășurate în mod oficial și transparent, informează Reuters.

Qatarul a avertizat că atacul israelian ar putea deraia negocierile de pace între Hamas și Israel, mediate împreună cu Egiptul, și a promis că va colabora cu partenerii săi pentru a se asigura că acțiunile „iresponsabile” ale lui Netanyahu vor fi oprite.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Benjamin Netanyahu Qatar hamas
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri