„Drumul petrolului”: Rachetele Iranului aduc războiul la porțile Golfului. Internaționalizarea unui conflict

Chiar și în Palm, cel mai exclusivist complex turistic din Dubai, exploziile au zguduit clădirile și au lovit un hotel de lux, obligându-i pe rezidenții panicați să caute adăpost, în timp ce rachetele și interceptoarele zburau deasupra lor.

A fost un semn clar că acest conflict s-a extins dincolo de granițele Iranului, exact așa cum avertizase Teheranul.

„Ceea ce s-a demonstrat acum este că noi, nu Statele Unite, suntem în linia de foc. Când Iranul a atacat, a lovit mai întâi Golful, sub pretextul că vizează baze americane”, remarca, de altfel, imediat, Ebtesam Al-Ketbi, președinta „Emirates Policy Center”, un prestigios think tank independent cu sediul în Abu Dhabi, care analizează amenințările interne și externe la adresa statelor din Golful Arab și lumea arabă.

Analiștii susțin la unison că atacurile Iranului asupra statelor din Golf au scopul de a demonstra că niciun aliat al SUA din regiune nu se află în afara razei de acțiune și de a crește astfel „costurile” sprijinirii campaniei militare demarate de către administrația Trump.

„Pericolul este ca orice calcul greșit să transforme schimbul de semnale într-un război deschis”, a adăugat Al-Ketbi.

Un război existențial

Alte surse din Golf spun că, prin vizarea statelor bogate în petrol, Teheranul „internaționalizează câmpul de luptă” și amenință fluxurile globale de petrol, nu doar securitatea regională.

Pentru economii în plină expansiune, precum Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite - dependente de spațiu aerian deschis, rute maritime sigure și comerț -, un conflict extins ar fi unul profund destabilizator.

Prezentând războiul ca pe un demers de schimbare a regimului de la Teheran, Donald Trump a transformat conflictul într-unul „existențial”, crescând riscul ca Iranul să reacționeze violent, este de părere Mohammed Baharoon, director general al „Dubai Public Policy Research Center”, un think tank independent din Dubai, Emiratele Arabe Unite, specializat în cercetarea politicilor publice, afaceri internaționale și geostrategice

„Dacă Iranul calculează greșit și comite un act de război împotriva țărilor Consiliului de Cooperare al Golfului, conflictul se va schimba fundamental. Oamenii nu pot asista pasivi în timp ce vieți sunt pierdute și bunuri distruse”, a adăugat el, citat de Reuters.

La rândul lui, Abdelkhaleq Abdulla, un cunoscut analist din zona Golfului, afirmă că Iranul comite o eroare strategică vizându-și vecinii cei mai apropiați.

„Este o prostie ca Iranul să îndepărteze populațiile cele mai apropiate de el. Teheranul poate crede că lovește baze militare americane, dar statele din Golf văd acest lucru ca pe un act flagrant de agresiune, o încălcare a suveranității și un atac asupra teritoriului lor”, precizează Abdulla.

În cadrul discuțiilor indirecte SUA-Iran, desfășurate în ultimele săptămâni, menite să ducă la evitarea unui război, Teheranul a acceptat să discute programul său nuclear, dar a insistat ca rachetele balistice și sprijinul pentru milițiile regionale să rămână în afara negocierilor, au dezvăluit surse apropiate tratativelor.

Iranul a indicat că orice discuție privind rachetele sale și grupările aliate ar trebui purtată exclusiv într-un cadru regional, fără participarea Washingtonului, au mai precizat aceleași surse.

Statele arabe din Golf - parteneri tradiționali ai SUA și ținte în trecut ale atacurilor Iranului și ale aliaților săi - susțin însă că marginalizarea Washingtonului ar slăbi, nu ar consolida arhitectura de securitate a regiunii.

Din perspectiva Golfului, arsenalul de rachete al Iranului și rețeaua sa de aliați externi reprezintă amenințări directe.

Teheranul a propus un forum regional de securitate, fără participarea SUA, dar statele din Golf au considerat că o astfel de inițiativă are puține șanse fără garanții externe de securitate.

„Implicațiile sunt uriașe pentru Arabia Saudită și pentru statele din Golf. Toți aliații SUA din regiune sunt acum uniți împotriva Iranului”, a declarat o sursă apropiată cercurilor guvernamentale din Dubai, citată de Reuters.

Trump ridică miza

Analiștii internaționali au mai remarcat că mesajul lui Donald Trump s-a modificat brusc. Dacă, cu doar câteva zile înainte, el prezenta posibilele lovituri americane drept un instrument de presiune pentru a împinge Iranul spre un acord nuclear, discursul în care le-a anunțat a vorbit deschis despre schimbarea regimului.

Spre deosebire de invazia terestră a SUA în Irak, din 2003, Trump pare să mizeze pe o campanie scurtă și decisivă, capabilă să producă rezultate vizibile în câteva zile sau săptămâni, să limiteze pierderile americane și să reducă riscurile politice interne.

Calculul este că un succes rapid ar aduce beneficii politice, în timp ce un conflict de durată - mai ales unul care ar perturba piețele petroliere sau economia globală - s-ar putea dovedi costisitor pentru președinte și republicanii săi, în perspectiva alegerilor din noiembrie.

Dacă administrației Bush i-au luat luni să construiască un dosar juridic și politic și să desfășoare aproximativ 300.000 de militari într-o invazie terestră care avea să ducă la ani de ocupație, Trump a optat pentru o campanie limitată de lovituri aeriene.

Dacă conflictul se extinde - implicând baze americane, ambasade, infrastructură energetică sau cea mai importantă rută de transport al petrolului din lume prin Strâmtoarea Hormuz - riscurile economice și politice ar crește însă periculos pentru Statele Unite, statele din Golf și piețele globale.