Aeroportul Otopeni: 35 de curse anulate luni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Potrivit companiei, sunt afectate 17 decolaări și 18 aterizări.
Sunt afectate curse ale companiilor Animawings, El Al-Israel, FlyDubai, Hisky Europe, Israir, Qatar Airways, Tarom și Wizz Air.
Iată lista completă a zborurilor anulate luni:
COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.
1 | AWG701 | 02.03.2026 01:45:00 BEN GURION
COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES
2 | ELY573 | 02.03.2026 09:45:00 BEN GURION
3 | ELY574 | 02.03.2026 11:00:00 BEN GURION
4 | ELY571 | 02.03.2026 20:35:00 BEN GURION
5 | ELY572 | 02.03.2026 21:45:00 BEN GURION
COMPANIA FLYDUBAI
6 | FDB1709 | 02.03.2026 07:00:00 DUBAI INTL
7 | FDB1710 | 02.03.2026 08:00:00 DUBAI INTL
8 | FDB1797 | 02.03.2026 13:55:00 DUBAI INTL
9 | FDB1798 | 02.03.2026 15:00:00 DUBAI INTL
10 | FDB1795 | 02.03.2026 22:05:00 DUBAI INTL
11 | FDB1796 | 02.03.2026 23:10:00 DUBAI INTL
COMPANIA HISKY EUROPE
12 | HYS238 | 02.03.2026 02:00:00 BEN GURION
13 | HYS8171 | 02.03.2026 07:00:00 AL MAKTOUM
14 | HYS7175 | 02.03.2026 07:00:00 RAS AL KHAIMAH
15 | HYS235 | 02.03.2026 11:30:00 BEN GURION
16 | HYS236 | 02.03.2026 17:30:00 BEN GURION
17 | HYS8172 | 02.03.2026 17:50:00 AL MAKTOUM
18 | HYS7176 | 02.03.2026 18:10:00 RAS AL KHAIMAH
COMPANIA ISRAIR AIRLINES
19 | ISR707 | 02.03.2026 11:45:00 BEN GURION
20 | ISR708 | 02.03.2026 12:45:00 BEN GURION
COMPANIA QATAR AIRWAYS
21 | QTR219 | 02.03.2026 06:40:00 HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
22 | QTR220 | 02.03.2026 10:40:00 DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
23 | QTR221 | 02.03.2026 13:20:00 DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
COMPANIA TAROM
24 | ROT101 | 02.03.2026 00:45:00 CAIRO INTL
25 | ROT187 | 02.03.2026 00:45:00 QUEEN ALIA INTL
26 | ROT1101 | 02.03.2026 01:00:00 CAIRO INTL
27 | ROT2154 | 02.03.2026 02:40:00 BEN GURION
28 | ROT102 | 02.03.2026 07:20:00 CAIRO INTL
29 | ROT1102 | 02.03.2026 07:35:00 CAIRO INTL
30 | ROT155 | 02.03.2026 20:45:00 BEN GURION
COMPANIA WIZZ AIR MALTA
31 | WMT3268 | 02.03.2026 01:30:00 DUBAI INTL
32 | WMT3257 | 02.03.2026 05:15:00 BEN GURION
33 | WMT3269 | 02.03.2026 12:00:00 BEN GURION
34 | WMT3258 | 02.03.2026 12:15:00 BEN GURION
35 | WMT3267 | 02.03.2026 14:40:00 DUBAI INTL.
(sursa: Mediafax)