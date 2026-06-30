Războiul ajunge în curtea Rusiei. Dronele ucrainene lovesc rafinării, iar Putin recunoaște „o perioadă dificilă”

În timp ce contingentele militare continuă confruntarea în Ucraina, dronele Kievului lovesc tot mai adânc în teritoriul rus, luând la țintă rafinării, instalații energetice și infrastructură militară.

La sfârșitul săptămânii trecute, un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu la o importantă rafinărie din Slaviansk-na-Kubani, în regiunea Krasnodar, una dintre zonele-cheie pentru industria petrolieră rusă din apropierea Mării Negre.

Autoritățile locale au anunțat că resturile unor drone doborâte au declanșat incendiul, iar incidentul s-a soldat cu victime.

Lovitura vine într-un moment în care Kievul și-a intensificat operațiunile cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice și a industriei militare rusești.

Strategia Ucrainei este clară: reducerea capacității Moscovei de a finanța războiul - aflat deja în al cincilea an - și perturbarea lanțurilor de aprovizionare care susțin armata rusă.

Rafinăriile au devenit una dintre principalele ținte, deoarece reprezintă o verigă esențială între resursele naturale ale Rusiei și capacitatea sa militară. Petrolul nu înseamnă doar exporturi și venituri pentru Kremlin, ci și combustibil pentru tancuri, avioane și operațiuni militare.

Însuși președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris atacurile drept „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”, afirmând că fiecare lovitură reduce resursele care alimentează „mașinăria de război a Rusiei”.

Putin, în corzi

Presiunea începe să se vadă și în interiorul Rusiei. Autoritățile au anunțat restricții privind vânzarea de combustibil în unele regiuni, inclusiv în Siberia, la mii de kilometri distanță de granița ucraineană.

În regiunea Irkutsk, șoferii au fost limitați la achiziția a maximum 50 de litri de combustibil pe zi la stațiile companiei de stat Rosneft, în timp ce alte rețele au introdus propriile restricții din cauza problemelor de aprovizionare.

Moscova încearcă să transmită un mesaj de stabilitate. Vladimir Putin a declarat că Rusia își va respecta toate obligațiile sociale și că proiectele interne importante vor continua. Liderul rus a evitat să lege însă direct situația actuală de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice.

„Trecem printr-o perioadă dificilă.”, a recunoscut Putin, în aceeași zi în care ucrainenii loveau rafinăria din Slaviansk-na-Kubani. El a adăugat apoi că această etapă a oferit Rusiei o lecție despre „ce înseamnă să fii cetățean rus”.

Numeroase voci din Occident sunt de părere că operațiunile ucrainene din ultima vreme au afectat aprovizionarea Rusiei cu combustibil și echipamente militare și ar fi încetinit eforturile Moscovei pe front, sporind presiunea asupra Kremlinului pentru a accepta negocieri.

De altfel, președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat, duminică seară, că „așteaptă” sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuțiile despre Ucraina, odată ce Washingtonul va fi mai puțin ocupat cu Iranul.

„Așteptăm, odată ce toate evenimentele se vor fi încheiat și faza fierbinte a dosarului iranian se va fi terminat, sosirea acestor reprezentanți ai administrației americane, pe care i-am întâlnit deja la Moscova.”, a declarat Putin, într-un interviu acordat unui jurnalist rus.

El a răspuns unei întrebări referitoare la starea relațiilor ruso-americane după summitul G7 din Franța, în cursul căruia președintele american, Donald Trump, a afirmat că „Rusia ar trebui să încheie un acord” cu Ucraina pentru a pune capăt conflictului.

De obicei reticent în sprijinirea Kievului, președintele american a precizat că Rusia „ar trebui să încheie un acord” și că Washingtonul ar putea reintroduce sancțiunile drastice. Această poziție a fost interpretată ca o schimbare neașteptată în favoarea Ucrainei.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat imediat, în fața diplomaților străini aflați la Moscova, că Statele Unite „par să renunțe la orice pretenție în privința rolului de mediator imparțial și să urmeze o cale ce constă în intensificarea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei.”

Kremlinul nu mai poate masca eșecul

Între timp, conflictul rămâne activ pe toate fronturile. Rusia susține că doboară sute de drone ucrainene în timpul nopții, în timp ce Kievul afirmă că interceptează majoritatea dronelor și rachetelor lansate de Moscova asupra teritoriului ucrainean.

Dincolo de cifrele fiecărui atac, schimbarea importantă este însă alta. Războiul nu mai este limitat la luptele din tranșee.

Ucraina încearcă să mute confruntarea asupra infrastructurii care susține economia de război rusă, iar Moscova este obligată să răspundă unei realități incomode - aceea că distanța dintre front și propriul teritoriu devine tot mai mică.

Pentru Kremlin, provocarea nu este doar protejarea unor rafinării sau conducte de petrol, ci și menținerea imaginii unei Rusii capabile să ducă un război lung, fără costuri interne majore.

Dar, pe măsură ce atacurile se apropie de centrele economice și energetice, presiunea asupra Moscovei crește: războiul pe care Rusia l-a dus în afara granițelor începe să aibă efecte tot mai vizibile în interiorul țării. Iar propaganda de la Kremlin nu mai poate ascunde acest lucru.