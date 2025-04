Război comercial: Bruxellesul ameninţă că va taxa giganţii americani ai tehnologiei

De când preşedintele american a impus taxe vamale la oţel şi aluminiu, maşini şi, în cele din urmă, la majoritatea importurilor din Uniunea Europeană, Bruxellesul a insistat să găsească un acord reciproc avantajos cu Washingtonul.



Dar Ursula von der Leyen s-a declarat pregătită să îşi intensifice ameninţările cu represalii şi să vizeze serviciile americane dacă negocierile eşuează.



"Există o gamă largă de contramăsuri", a afirmat ea. "De exemplu, am putea impune o taxă pe veniturile din publicitate în serviciile digitale", a subliniat preşedinta Comisiei.



Ea a menţionat folosirea "instrumentului anti-coerciţie", o armă - supranumită "bazooka" - gândită ca un mijloc de descurajare care să fie activată după epuizarea căilor diplomatice. Acest instrument ar permite, în special, îngheţarea accesului pe pieţele publice europene sau blocarea anumitor investiţii.



Administraţia americană s-a plâns de barierele netarifare despre care spune că împiedică în mod nedrept exporturile Statelor Unite spre bătrânul continent. Washingtonul a criticat în special taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi regulile tehnologice stricte ale UE care guvernează concurenţa tehnologică şi moderarea conţinutului online.



Dar pentru Ursula von der Leyen, legile privind tehnologiile sunt "de neatins". Preşedinta Comisiei refuză, de asemenea, orice negocieri privind TVA-ul, care se aplică produselor naţionale şi importate.



Ursula von der Leyen a anunţat joi mai devreme că UE va suspenda aplicarea unor taxe vamale suplimentare prevăzute pentru unele produse americane "pentru a da o şansă negocierilor", după ce Donald Trump a renunţat miercuri la noile taxe vamale masive.



Preşedintele american a suspendat pentru 90 de zile suprataxa de 20% pentru produsele europene. Dar şi-a menţinut taxele vamale de 25% la oţel, aluminiu şi maşini, precum şi taxa de bază de 10% pentru toate celelalte produse, pe durata suspendării.



"Tarifele vamale sunt taxe care dăunează doar companiilor şi consumatorilor. De aceea, eu am pledat întotdeauna în favoarea unui acord tarifar zero între Uniunea Europeană şi SUA", a declarat Ursula von der Leyen miercuri.

AGERPRES