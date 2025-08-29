Război în Fâșia Gaza. Israelul suspendă pauzele umanitare și declară principalul oraș zonă de luptă

Israelul a declarat, vineri, că principalul oraș din Fâșia Gaza este de acum zonă de luptă, în condițiile intensificării operațiunilor militare împotriva grupărilor armate palestiniene.

Totodată, autoritățile israeliene au suspendat pauzele umanitare în această zonă, unde sute de mii de persoane s-au refugiat în încercarea de a scăpa de violențe, potrivit AP.

Decizia vine în contextul escaladării confruntărilor, care au amplificat criza umanitară din teritoriul palestinian, unde accesul la hrană, apă și medicamente rămâne sever limitat.

Suspendarea pauzelor umanitare ar putea îngreuna și mai mult livrarea de ajutoare internaționale și evacuarea civililor din zonele cele mai afectate de bombardamente și lupte.

Organizațiile internaționale și ONU au avertizat în repetate rânduri asupra riscului catastrofal pentru civilii din Gaza, însă până acum eforturile diplomatice pentru instaurarea unui armistițiu sau a unor coridoare de siguranță au eșuat.