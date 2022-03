Război în Ucraina. Situația pe regiuni în această dimineață

Regiunea Cernihiv: Au existat mai multe alarme aeriene in timpul noptii. Fortele Federatiei Ruse au efectuat foc de artilerie asupra Cernihivului. Numărul victimelor nu este cunoscut.

Sumshchina: Artileria rusa a bombardat districtul Sumy timp de câteva ore. Nu există date despre victime în acest moment.

Regiunea Zhytomyr: Nu au fost lovituri aeriene și de rachete, în ciuda mai multor alarme.

Regiunea Kirovohrad: Situația este sub control, două alarme aeriene

Regiunea Dnipropetrovsk: O alarma aeriană. În general, calm.

Regiunea Harkiv: la Harkov au fost inregistrate bombardamentele haotice intreaga noapte. Au fost lovite imobile rezidentiale, școli, depozite. Numărul victimelor este încă în curs de a fi stabilit, salvatorii inca lucreaza pentru depistarea oamenilor sub daramaturi. Luptele continuă în direcția Izyum și Chuguev. In orașul Merefa din districtul Harkov, a fost distrusa o școală, o casă de cultură precum și mai multe case. Sunt victime.

Regiunea Rivne: noaptea a fost liniștită. Un raid aerian a fost anunțat de trei ori. Cu o noapte înainte, o rachetă a fost trasă asupra unei instalații militare din orașul nordic Sarny (90 km de Rivne). Nu sunt victime.

Volyn: noaptea a fost relativ calmă, alarme aeriene. La fel, in regiunile Vinnytsia, Transcarpatia, Hmelnytsky, Ternopil, Cherkasy, Lviv, Poltava, Cernăuţi, Ivano-Frankivsk si Odesa. In schimb, in regiunea Luhansk, Severodonetsk și Rubijne sunt în flăcări. Sunt cel puțin 27 de incendii provocate de lupte in Rubijne. Informațiile privind numărul victimelor nu sunt exacte.

Regiunea Donețk: in Avdiivka au fost bombardamente puternice cu rachete “Grad” . Nu sunt mai multe informatii, bombardamentelecontinua inca. Localitatea Maryinka este atacata aerian, iar la Mariupol se inregistreaza din nou explozii. Locuitorii incearca sa fuga din oras, dar autoritatile ucrainene avertizeaza ca rușii trag asupra coloanelor de civili.

Regiunea Mykolayiv: noaptea a fost agitată, în partea centrală a regiunii inregistrandu-se lupte cu militarii rusi.

In regiunea Herson au fost explozii puternice. Regiunea este ocupată în totalitate de trupele rusești, drept urmare – asa cum sustin autoritatile ucrainene - aprovizionările cu energie electrică, apă și gaze sunt întrerupte în aproape tot teritoriul..