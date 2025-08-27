Războiul Trump - Banca Centrală a SUA intră în faza eliminatorie

Trump susține că are „suficiente motive” să creadă că Lisa Cook a făcut declarații false în documente legate de două credite ipotecare, pe care le-a luat în 2021 pentru achiziționarea unui imobil în Michigan și a altui imobil în Georgia, și invocă puteri constituționale care, afirmă el, îi dau dreptul să o demită.

Acesta ar fi motivul oficial. Motivele politice sunt mai numeroase. Pe de o parte, Trump este de la început în conflict cu Fed, considerând că politica dobânzilor frânează creșterea economică și piețele bursiere. Pe de altă parte, Lisa Cook a fost numită în funcție de Joe Biden și este văzută ca o adeptă a liniei democrate de gândire economică. Eliminarea ei ar crește influența președintelui asupra Fed și îndreptarea politicii monetare spre creșterea economică pe termen scurt, bazată pe credit mai ieftin.

„Nu voi demisiona. Voi continua să îmi îndeplinesc atribuțiile pentru a sprijini economia americană, așa cum fac din 2022”, a fost răspunsul lui Cook. Ea este prima femeie afro-americană care face parte din conducerea Fed. Ea are drept de vot în Comitetul pentru Politică Monetară, cel care stabilește nivelul dobânzii de referință, decizie cu impact global. La ultima ședință, Cook a votat alături de președintele Fed, Jerome Powell, pentru menținerea dobânzilor.

Test de rezistență pentru Fed

Gestul lui Trump ridică întrebări juridice și deschide o dispută majoră privind independența Fed. Deși președintele s-a mai arătat nemulțumit de Powell, pe care a sugerat că l-ar putea demite pentru că „nu scade dobânzile suficient de rapid”, niciun lider american nu a mers atât de departe încât să înlăture direct un guvernator al băncii centrale.

Economiștii avertizează că independența instituțiilor monetare este esențială pentru decizii în interes public și nu dictate politic. Julia Lee, analist la FTSE Russell, a rezumat dilema investitorilor: „Întrebarea-cheie pentru piețe este dacă Trump reușește să o înlocuiască pe Cook, ar putea el remodela componența Fed și cum ar afecta asta percepția asupra atractivității SUA pentru investiții?”.

Anunțul președintelui a produs turbulențe imediate: dolarul s-a depreciat temporar, randamentele obligațiunilor guvernamentale au crescut, iar bursele europene au deschis ușor în scădere.

Fed nu a comentat încă asupra deciziei, dar disputa riscă să devină un test de rezistență pentru cea mai puternică bancă centrală a lumii.

Originea acuzațiilor la adresa Lisei Cook este o scrisoare semnată de Bill Pulte, un aliat al lui Trump, către Departamentul de Justiție, prezentată drept „sesizare penală”. Cook a declarat însă că a aflat despre acest dosar din presă și că este vorba despre o aplicație de credit ipotecar din urmă cu patru ani, anterioară mandatului său. „Nu am de gând să fiu forțată să renunț din cauza unor întrebări ridicate într-un tweet”, a declarat ea la BBC.