Cum au reacționat liderii internaționali la summitul Trump-Putin

Ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a declarat că discuțiile nu au adus schimbări pe câmpul de luptă și a subliniat necesitatea de a menține în continuare presiunea asupra Federației Ruse: „Opinia noastră este clară: este important să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei și chiar să le intensificăm”.

Ministrul ceh al Apărării, Jana Cernochova a susținut că întâlnirea arată intențiile reale ale liderului rus: „A confirmat că Putin nu caută pacea, ci o oportunitate de a slăbi unitatea Occidentului și de a-și răspândi propaganda. El încearcă să prelungească conflictul pentru a-și atinge la maximum obiectivele în ceea ce privește expansiunea rusească”.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a subliniat importanța dialogului între Statele Unite și Rusia: „Lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există un dialog SUA-Rusia la cel mai înalt nivel. Merit ambilor președinți pentru că au făcut posibil acest summit”. Acesta a mai adăugat: „Ungaria a susținut această poziție timp de 3 ani jumate spre deosebire de Bruxelles și politicienii europeni pro război”, întrucât guvernul de la Budapesta a fost un opozant deschis al sprijinul pentru Ucraina și sancțiunilor împotriva Rusiei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)