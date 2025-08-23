Reclamă la gel de duș, interzisă pentru rasism: pielea albă, prezentată ca „superioară”

Autoritatea pentru Standardele în Publicitate (ASA) a intervenit după ce a investigat două plângeri conform cărora spotul alimenta stereotipuri negative despre persoanele cu tonuri de piele mai închise.

Reclama, difuzată în iunie, includea o voce din off care spunea: „Celor care se scarpină zi și noapte. Celor a căror piele se va simți uscată chiar și de la apă”, pe fundal rulând imagini cu o femeie de culoare cu urme roșii de zgârieturi și alta acoperită cu un material asemănător lutului crăpat.

Apoi, reclama prezenta o femeie albă care făcea duș cu produsul, însoțită de mesajul: „Încearcă să faci duș cu noul Sanex skin therapy și complexul său brevetat de aminoacizi. Pentru o senzație de hidratare timp de 24 de ore”. Spotul se încheia cu text și voce din off care afirmau: „Ușurarea poate fi la fel de simplă ca un duș”.

Filiala britanică a companiei Colgate-Palmolive, grup american de bunuri de consum evaluat la 68 de miliarde de dolari, care deține marca Sanex, a susținut că reclama nu perpetuează stereotipuri rasiale negative și că era improbabil să provoace o ofensă serioasă sau pe scară largă.

Compania a explicat că spotul ilustra un efect de tip „înainte și după”, iar modelele demonstrau că produsul este potrivit și eficient pentru toată lumea. A transmis autorității de reglementare că, atunci când a fost prezentat modelul cu piele mai închisă, nu culoarea pielii era elementul central.

Clearcast, organismul care aprobă sau respinge reclamele pentru difuzare la televiziune, a susținut la rândul său că spotul Sanex nu perpetua stereotipuri rasiale negative, ci demonstra caracterul incluziv al produsului.

Totuși, ASA a considerat că folosirea unor culori diferite ale pielii pentru a ilustra efectul de „înainte și după” crea o comparație negativă.

