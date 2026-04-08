Redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Keir Starmer merge în Golf pentru discuții cu țările din regiune

„Salut acordul de armistițiu încheiat peste noapte, care va aduce un moment de ușurare regiunii și lumii. Împreună cu partenerii noștri trebuie să facem tot ce putem pentru a sprijini și menține acest armistițiu, a-l transforma într-un acord durabil și a redeschide Strâmtoarea Ormuz”, a afirmat Keir Starmer într-un comunicat oficial.

Keir Starmer, criticat anterior de președintele american Donald Trump că nu a susținut atacurile americane și israeliene împotriva Iranului, a organizat întâlniri cu reprezentanți multinaționali pentru a stabili modurile de sprijinire a redeschiderii strâmtorii.

Conform declarației oficiale britanice, prim-ministrul va discuta măsurile diplomatice necesare pentru „sprijinirea și menținerea armistițiului pentru a aduce o rezoluție durabilă a conflictului și a proteja economia Regatului Unit și cea globală de alte amenințări”.

Această vizită a fost planificată înainte de anunțarea armistițiului.

Secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, a purtat marți convorbiri cu omologul său american, Marco Rubio, în cadrul cărora s-au discutat strategii diplomatice pentru redeschiderea strâmtorii, inclusiv întâlnirea de săptămâna trecută condusă de Regatul Unit, care a reunit peste 40 de state pentru a analiza situația.

Vizita sa este concentrată pe angajamentul Regatului Unit de a garanta siguranța unui pasaj comercial esențial, prin care este promisă stabilitatea în regiune și prevenirea perturbărilor majore în fluxurile energetice globale.

Întâlnirile planificate vor aborda și coordonarea măsurilor de securitate și mecanismele de cooperare internațională pentru a consolida armistițiul și a evita escaladarea tensiunilor.