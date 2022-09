Regele Charles al III-lea, se adresează naţiunii, în primul discurs după ce a fost numit suveran: Regina a făcut sacrificii pentru a-și îndeplini misiunea

"Pe lângă durerea pe care o simțim noi, cei din familie, simțim, de asemenea, recunoștința oamenilor din națiunile în care Regina a fost șef de stat. În timpul care mi-a mai rămas, din voia lui Dumnezeu, mă angajez să vă slujesc cu loialitate, respect și dragoste", a mai spus Regele Charles.

Un sentiment profund de recunoștință, pentru cei peste 70 de ani în care mama mea, în calitate de Regină, a slujit popoarelor atâtor națiuni

Viața reginei Elisabeta a fost o viață bine trăită - o promisiune respectată cu destinul", a continuat el.

Ultimele cuvinte au fost adresate mamei sale: "Îți mulțumesc!"

UPDATE:Regele Charles al III-lea a ajuns la Palatul Buckingham, unde a fost așteptat de o mulțime impresionantă de oameni. Regele i-a salutat pe britanicii veniți să îi prezinte condoleanțe, a stat de vorbă cu ei și apoi a intrat în Palat însoțit de Regina consort, Camilla.

Regele Charles al III-lea a ajuns în jurul orei 16.00, ora României, la Palatul Buckingham.

Regele a fost așteptat de un număr mare de oameni care au venit să îi prezinte condoleanțe, după decesul Reginei Elisabeta a II-a, mama sa.

Charles a vorbit cu mulți dintre cei prezenți, și-au strâns mâinile și apoi Regele a intrat pe porțile Palatului, alături de Regina Consort, Camilla.

Regele Charles al Marii Britanii se va adresa vineri unei națiuni îndurerate după moartea mamei sale, regina Elisabeta, după șapte decenii pe tron.

Regele este așteptat să facă o declarație televizată în jurul orei 17.00 GMT (ora 20.00 ora României - n.r.)

Alături de soția sa, Camilla, Charles a petrecut mai multe minute în mijlocul oamenilor și a dat mâna cu zeci de persoane, în timp ce acestea strigau "God save the King", "We are sorry", "We love you, Charles" sau "God bless Her" ('Doamne, mântuiește-l pe Rege', 'Ne pare rău', 'Charles, te iubim', 'Dumnezeu s-o binecuvânteze').

Regele Charles aclamat

CNN notează că una dintre persoanele de față l-a sărutat pe rege pe obraz.

După multe alte minute în care au parcurs drumul decorat cu buchete de flori aduse de cetățeni în memoria reginei, Charles și Camilla au intrat pe poarta palatului Buckingham.

Regele charles

Charles va fi proclamat oficial rege sâmbătă, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Aderare care va avea loc la Palatul St James.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord a murit, joi, 8 septembrie, la Castelul Balmoral, reședința sa din Scoția, unde s-a retras în ultima perioadă. Regina avea 96 de ani și se afla pe tron de 70 de ani, având cea mai îndelungată domnie din istorie.

