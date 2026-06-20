România are prima navă militară modernă din ultimii 35 de ani. Cum arată corveta „Contraamiral August Roman”

Nava este predată oficial în cadrul unei ceremonii organizate la Istanbul, la care participă și președintele României, Nicușor Dan.

Construită în Turcia, corveta are la bază platforma navală din clasa „Ada”, una dintre cele mai moderne dezvoltate de industria militară turcă. Deși în standardele turcești este clasificată drept navă de patrulare, în cadrul Forțelor Navale Române aceasta va avea statutul de corvetă ușoară.

Dotări moderne pentru misiuni în Marea Neagră

În forma actuală, nava este echipată cu armamentul standard instalat de producător. Acesta include un tun naval de 76 mm, un sistem de apărare apropiată împotriva amenințărilor aeriene de tip CIWS „Gokdeniz”, precum și două mitraliere telecomandate de calibru 12,7 mm.

La capitolul senzori și sisteme electronice, corveta dispune de radar de supraveghere, radar pentru controlul focului și un sistem integrat de comandă și management al luptei, care îi permite să opereze eficient în scenarii complexe de luptă.

Potrivit Administrației Prezidențiale, noua navă va contribui la creșterea capacității României de supraveghere și reacție în regiunea Mării Negre și va consolida securitatea colectivă pe flancul estic al NATO.

„Corveta este destinată luptei în toate mediile de acţiune navală – la suprafaţă, antiaerian şi antisubmarin – şi poate executa misiuni de interzicere a acţiunilor inamice, protecţia infrastructurii critice, apărarea comunicaţiilor maritime şi protecţia forţelor proprii”, se arată în comunicatul instituției.

Va primi rachete americane și capacități avansate de luptă

Achiziția navei a fost aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în martie 2025. Valoarea corvetei este estimată la aproximativ 223 de milioane de euro, fără TVA, însă costurile finale vor crește odată cu integrarea sistemelor suplimentare de armament.

Printre cele mai importante dotări care urmează să fie instalate se numără sistemul de rachete antinavă Naval Strike Missile (NSM), produs în Statele Unite și destinat să echipeze întreaga flotă a Forțelor Navale Române.

Specialiștii subliniază că platforma navală a fost concepută pentru a permite integrarea diferitelor tipuri de armament, în funcție de cerințele beneficiarului, ceea ce oferă României flexibilitate în dezvoltarea viitoare a capacităților de luptă.

De asemenea, corveta va beneficia de sisteme moderne pentru războiul antisubmarin, una dintre prioritățile actuale în contextul securității din Marea Neagră.

Poate opera elicoptere și drone

Nava este prevăzută cu hangar și platformă pentru operarea unui elicopter militar, dar și a unei aeronave fără pilot. Capacitatea de a integra drone de supraveghere și recunoaștere reprezintă un avantaj important în monitorizarea spațiului maritim și în desfășurarea misiunilor de securitate.

Caracteristici tehnice

Corveta „Contraamiral August Roman” are o lungime de aproape 100 de metri și o lățime de peste 14 metri, cu un deplasament de aproximativ 2.300 de tone, scrie antena3.ro

Sistemul de propulsie combină motoare diesel și electrice, permițând navei să atingă o viteză maximă de 24 de noduri, echivalentul a aproximativ 44 km/h. Autonomia este de circa 4.500 de mile marine, ceea ce îi permite să rămână pe mare până la 21 de zile fără realimentare.

Intrarea în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman” reprezintă unul dintre cele mai importante programe de modernizare a Forțelor Navale Române din ultimele decenii și un pas important în consolidarea capacităților de apărare ale României în regiunea Mării Negre.

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