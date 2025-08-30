Regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, vizată de „atac masiv” al Rusiei

Lysak a precizat că explozii au fost raportate în orașele Dnipro și Pavlograd. „Regiunea este sub un atac masiv. Se aud explozii”, a scris el, îndemnând locuitorii să se adăpostească imediat.

Vineri, guvernatorul a raportat două decese în urma atacurilor rusești nocturne.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, regiunea Dnipropetrovsk a fost mai puțin afectată de lupte. Totuși, săptămâna aceasta autoritățile de la Kiev au confirmat intrarea trupelor rusești în zonă.

