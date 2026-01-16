Tarifele impuse de Trump determină Canada să își regândească relațiile comerciale globale

Canada și China fac pași pentru a repara relațiile tensionate, pe măsură ce tarifele americane și presiunile politice determină Ottawa să își diversifice comerțul, scrie The Washington Post. Vizita premierului Mark Carney la Beijing semnalează o resetare prudentă după ani de tensiuni diplomatice.

Carney a anunțat un „nou parteneriat strategic” cu China după o vizită de patru zile menită să reducă fricțiunile comerciale de durată. Discuțiile au loc în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, intensifică măsurile tarifare și retorica ce au afectat perspectivele economice ale Canadei. Canada a acceptat să reducă tarifele pentru până la 49.000 de vehicule electrice chinezești, iar China a diminuat taxele pentru importurile canadiene de semințe de rapiță.

Analiștii spun că acordul reflectă efortul Canadei de a-și reduce dependența de SUA, pe fondul incertitudinilor crescânde în relațiile bilaterale.

China, al doilea partener comercial al Canadei, impusese anterior tarife agricole ridicate ca represalii pentru măsurile canadiene împotriva produselor chinezești. Aceste tarife fuseseră introduse în linie cu politica SUA, contribuind la un îngheț diplomatic prelungit între Ottawa și Beijing. În timpul vizitei, Carney s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping, care a descris discuțiile drept un punct de cotitură în relații. Experții avertizează că progresele rămân limitate, concentrându-se pe „fructe la îndemână”, în timp ce unele aspecte sensibile legate de securitate și viziune politică nu au fost depășite.

Apropierea aduce riscuri politice, întrucât Canada rămâne strâns legată de comerțul cu SUA prin acordul USMCA. Trump a pus sub semnul întrebării valoarea pactului, alimentând temeri că acesta ar putea fi slăbit sau abandonat la o viitoare revizuire. Companiile canadiene depind puternic de piața americană, peste 70% din exporturi fiind direcționate spre sud.

Pe plan intern, Carney se confruntă cu presiuni concurente din partea fermierilor care cer relaxări dar și a liderilor din industria auto, îngrijorați de competiția chineză.

Opinia publică reflectă tensiunile, sondajele recente indicând o îngrijorare tot mai mare în Canada față de acțiunile și tarifele SUA. În același timp, scepticismul față de China rămâne ridicat, din cauza crizelor diplomatice anterioare și a acuzațiilor de interferență politică.

Cu toate acestea, analiștii spun că mediul comercial global în schimbare obligă Canada să navigheze cu atenție între cei doi mari parteneri.

(sursa: Mediafax)