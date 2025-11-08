Reorientare totală: Republica Moldova ar putea introduce regim de vize pentru cetățenii CSI

Potrivit Deschide.md, proiectul de hotărâre se află pe agenda de lucru a noului guvern condus de Alexandru Munteanu.

Documentul propune denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetăţenilor statelor CSI, semnat la Bișkek la 9 octombrie 1992. Odată cu acesta, Guvernul Republicii Moldova urmează să renunțe și la alte șase acorduri încheiate în cadrul CSI, vizând domenii precum transporturile militare, cooperarea fiscală, ecologia și energia.

Statele membre ale Comunității Statelor Independente sunt: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Prin această decizie, Chișinăul își continuă procesul de aliniere la standardele europene și de distanțare față de structurile postsovietice.

Printre acordurile ce urmează să fie denunțate se numără și: Acordul privind principiile efectuării transporturilor militare (Tașkent, 15 mai 1992); Acordul privind principiile perceperii impozitelor indirecte (Moscova, 25 noiembrie 1998); Acordul privind cooperarea în domeniul chimiei și petrochimiei (Moscova, 9 septembrie 1994); Acordul privind utilizarea gazelor naturale comprimate ca combustibil (Minsk, 26 mai 1995); Acordul privind colaborarea în domeniul ecologiei și protecției mediului (Moscova, 8 februarie 1992).

Dacă denunțarea va fi aprobată, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va notifica Comitetul Executiv al CSI cu privire la retragerea oficială din aceste acorduri.

Măsura vine pe fondul reorientării politicii externe a Chișinăului spre Uniunea Europeană și a reducerii cooperării cu blocurile regionale dominate de Rusia.

(sursa: Mediafax)