Revoltă a artiștilor și spectacole anulate, după ce Trump și-a adăugat numele la Centrul Kennedy

The Cookers, o supertrupă de jazz care cântă împreună de aproape două decenii, și-a anunțat retragerea de la „A Jazz New Year's Eve” pe site-ul lor, spunând că „decizia a fost luată foarte repede” și recunoscând frustrarea celor care ar fi putut plănui să participe, potrivit AP.

Doug Varone and Dancers, o trupă de dans din New York, a anunțat luni seară, într-o postare pe Instagram, că se vor retrage de la un spectacol programat pentru aprilie, spunând că „nu ne mai putem permite și nici nu ne putem ruga publicul să pășească în această instituție cândva măreață”.

Aceste mișcări vin după ce muzicianul Chuck Redd a anulat un concert din Ajunul Crăciunului săptămâna trecută. Ele vin și pe fondul scăderii vânzărilor de bilete la locație, precum și al veștii că audiența transmisiunii din 23 decembrie a spectacolului Kennedy Center Honors, despre care Trump prezisese că va crește vertiginos, a scăzut cu aproximativ 35% față de spectacolul din 2024.

Anunțurile reprezintă un calendar volatil pentru una dintre cele mai importante locații de arte performative din SUA și încheie un an de tensiuni în care Trump a demis consiliul de administrație al Centrului Kennedy și s-a auto-numit președinte al instituției.

Acest lucru a dus la o rundă anterioară de opoziție față de artiști, artistul Issa Rae și producătorii filmului „Hamilton” anulându-și angajamentele programate, în timp ce muzicienii Ben Folds și Renee Fleming au renunțat la rolurile consultative.

De luna aceasta pe fațada clădirii apare inscripția „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”

Potrivit Casei Albe, consiliul de administrație ales de Trump a aprobat redenumirea.

(sursa: Mediafax)