Vreme deosebit de rece în București. Avertizare de polei și ninsori abundente

Începând de vineri, ora 10:00, până sâmbătă, la ora 8:00, cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineață va crește probabilitatea pentru precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) ce pot favoriza depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -2...0 grade.

De sâmbătă, ora 8:00, până duminică, ora 8:00, cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă, mai ales noaptea, în jurul a 5 cm. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -5...-4 grade.

Începând de duminică, ora 8:00, până luni, ora 8:00, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-2 grade, iar cea minimă de -6...-5 grade.

De luni, începând cu ora 8:00, până marți, ora 10:00, vremea continuă să fie deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.

De vineri până marți, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.

(sursa: Mediafax)