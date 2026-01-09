SUA recomandă Bulgaria ca cea mai sigură țară din Europa de Est pentru turiști

Departamentul de Stat al SUA a clasificat Bulgaria drept una dintre cele mai sigure destinații pentru călătorii din Europa. Vecinii noștri de la sud au statut de Nivel 1 de risc – categoria cu cel mai mic risc, potrivit novinite.com.

Această clasificare plasează Bulgaria alături de alte țări est-europene, precum Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Croația, România și statele baltice (Estonia, Letonia și Lituania), considerate țări cu riscuri suplimentare minime, dincolo de precauțiile – standard.

Pentru turiștii americani, Bulgaria oferă o alternativă sigură la destinațiile mai aglomerate și uneori cu risc mai mare din Europa de Vest, oferind în același timp experiențe culturale, istorice și arhitecturale bogate, inclusiv monumente tracice notabile.

Avertismentele de călătorie emise de Departamentul de Stat al SUA sunt actualizate periodic. Acestea iau în calcul componente precum terorismul, criminalitatea, tulburările civile și riscurile pentru sănătate.

Acestea urmează un sistem cu patru niveluri, de la Nivelul 1 („Luați măsuri de precauție obișnuite”) până la Nivelul 4 („Nu călătoriți”), conceput pentru a ghida cetățenii în luarea unor decizii informate.

De notat că cea mai mare parte a Europei de Est se încadrează în Nivelul 1, ceea ce indică faptul că vigilența standard este suficientă, în timp ce țări precum Franța, Germania, Italia, Spania, Regatul Unit și Belgia sunt clasificate la Nivelul 2 din cauza amenințărilor teroriste continue.

Centrele urbane dens populate ale Europei de Vest, locurile turistice emblematice și centrele de transport le fac ținte mai atractive pentru atacurile extremiste, în timp ce Bulgaria și alte națiuni din Europa de Est rămân în mare parte neafectate de astfel de riscuri.

În Bulgaria, vizitatorii ar trebui să respecte măsurile de siguranță obișnuite aplicabile în orice destinație turistică, inclusiv protejarea bunurilor personale.

Spre deosebire de Croația, care încă prezintă riscuri minore legate de mine terestre în zonele îndepărtate, Bulgaria nu prezintă riscuri semnificative de securitate.

Această siguranță relativă, combinată cu o aglomerație turistică mai mică, sporește atractivitatea orașelor precum Sofia pentru călătorii care caută explorare culturală și istorică.

Infracțiunile minore, cum ar fi furtul din buzunare, rămân o preocupare în locurile turistice aglomerate, iar călătorii sunt sfătuiți să monitorizeze evoluțiile locale, inclusiv potențialele tulburări civile sau greve.

Pentru cetățenii americani care intenționează să călătorească în Europa în 2026, se introduc cerințe suplimentare la frontieră.

Sistemul de intrare/ieșire (EES) al UE, lansat în octombrie 2025, va solicita treptat date biometrice, cum ar fi amprentele digitale și scanările faciale, pentru intrările pe termen scurt în 29 de țări, înlocuind ștampilarea tradițională a pașapoartelor.

Mai târziu, în 2026, Sistemul european de informații și autorizare a călătoriilor (ETIAS) va impune autorizarea de călătorie online pentru vizitatorii din țări fără viză.

În Regatul Unit, călătorii americani vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie (ETA) pentru vizite scurte, valabilă pentru intrări multiple pe parcursul a doi ani, implementarea completă fiind așteptată la începutul anului 2026.

Pașapoartele ar trebui să rămână valabile cel puțin trei luni după data plecării prevăzute, deși se recomandă șase luni.

Departamentul de Stat încurajează călătorii să se înscrie în Programul Smart Traveler Enrollment Program (STEP) pentru alerte în timp real, să consulte travel.state.gov pentru actualizări și să obțină o asigurare de călătorie completă.

În timp ce milioane de oameni vizitează în siguranță destinațiile de Nivel 2 din Europa de Vest, dând dovadă de prudență, ratingul de Nivel 1 al Bulgariei evidențiază avantajele sale ca alternativă sigură și bogată din punct de vedere cultural.

Vizitatorii se pot bucura de atracții mai puțin cunoscute, cum ar fi străzile medievale din Veliko Târnovo, izvoarele minerale din Sandanski și siturile arheologice tracice din Bulgaria, toate cu preocupări minime de securitate și o experiență de călătorie mai relaxată.

(sursa: Mediafax)