Tragedie în Italia: Un român de 49 de ani a murit, iar soția lui se luptă pentru viață

de Redacția Jurnalul    |    14 Oct 2025   •   22:30
Sursa foto: Hepta

Un român de 49 de ani a murit, iar soția lui, de 45 de ani, se luptă pentru viață într-un spital din Cosenza, Italia. Cuplul a inhalat monoxid de carbon în propria locuință din centrul istoric al orașului Altomonte.

Ipoteza cea mai probabilă, investigată de carabinierii din secția locală împreună cu colegii lor din Compania Castrovillari, conduși de căpitanul Michelangelo Iocolo, este că incidentul a fost legat de o defecțiune a sobei, scrie Gazzetta del Sud.

Conform rapoartelor, descoperirea a fost făcută luni seara de un membru al familiei cuplului, care era îngrijorat pentru ei. Acesta s-a dus la locuința cuplului și i-a găsit pe bărbat și femeie întinși într-o cameră: bărbatul era probabil deja mort, în timp ce femeia se afla în stare gravă.

Cei doi români locuiau în centrul istoric al orașului Altomonte, unde s-a produs tragedia.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: roman deces altomonte carabinieri
