„Teroare în loc de pace.” Rusia lovește Ucraina cu un număr record de rachete: mii de oameni, fără căldură la -20°C

Rusia lansează cel mai puternic atac din 2026 asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

Rusia a folosit un număr record de rachete balistice și drone pentru a lovi sectorul energetic al Ucrainei, în plină iarnă, pe fondul expirării armistițiului energetic. Atacurile au lăsat mii de oameni fără căldură, la temperaturi de până la -20°C, provocând indignare la Kiev și reacții ferme din partea NATO.

Rusia a lansat cel mai amplu atac din acest an asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, folosind un număr record de rachete balistice și drone, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Loviturile au vizat centrale electrice și obiective critice din Kiev și din mai multe regiuni ale țării, într-un moment în care temperaturile au coborât până la -20°C, potrivit BBC.

Compania energetică privată DTEK a descris atacul drept „cea mai puternică lovitură” asupra sectorului energetic în 2026. În capitală, peste 1.000 de blocuri au rămas din nou fără încălzire, iar o centrală electrică din orașul Harkov a fost distrusă complet, fiind declarată imposibil de reparat.

Președintele Zelenski a acuzat Moscova că „alege teroarea și escaladarea” în locul diplomației și a cerut aliaților Ucrainei să exercite „presiune maximă” asupra Rusiei. Atacul vine imediat după expirarea așa-numitului „armistițiu energetic”, negociat de Donald Trump cu Vladimir Putin, care s-a încheiat la finalul săptămânii trecute.

Liderul de la Kiev a sugerat că Rusia a folosit această pauză pentru a-și reface stocurile de rachete și pentru a pregăti un nou val de atacuri. În aceeași zi, secretarul general NATO, Mark Rutte, s-a aflat la Kiev pentru întâlniri cu președintele Zelenski și pentru a se adresa parlamentului ucrainean.

Deși inițiativa lui Donald Trump avea scopul de a oferi o șansă diplomației, noi negocieri fiind programate în Abu Dhabi sub coordonarea SUA, realitatea de pe teren arată contrariul. Exploziile au început în Kiev la scurt timp după miezul nopții, iar alerta aeriană a durat peste șapte ore.

Locuitorii capitalei și-au petrecut noaptea în stațiile de metrou, unii instalând corturi pe peroane pentru a se proteja de frigul extrem. Potrivit lui Zelenski, Rusia a lansat peste 70 de rachete balistice și de croazieră, alături de aproximativ 450 de drone, folosite pentru a suprasolicita sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei.

Forțele aeriene ucrainene au reușit să intercepteze doar 38 de rachete, ceea ce înseamnă că multe dintre ele și-au atins țintele. Oficialii de la Kiev au avertizat în repetate rânduri că Ucraina se confruntă cu un deficit sever de rachete pentru apărarea aeriană, în special sisteme Patriot fabricate în SUA.

„Livrarea la timp a rachetelor pentru apărarea aeriană și protejarea vieții normale sunt prioritățile noastre”, a scris Zelenski pe platforma X. „Fără presiune asupra Rusiei, acest război nu se va încheia.”

Secretarul general NATO a cerut statelor membre să „sape adânc în propriile stocuri” pentru a furniza Ucrainei muniția necesară. Mark Rutte a subliniat că alianța va oferi „forța dură” necesară pentru a susține orice eventual acord de pace, dar a recunoscut că atacurile nocturne ale Rusiei „nu arată nicio seriozitate privind pacea”.

DTEK a confirmat că două dintre centralele sale, inclusiv una din Odesa, au fost lovite din nou, marcând al nouălea atac major asupra sectorului energetic din octombrie. Unele dintre instalațiile vizate furnizau exclusiv încălzire pentru populație, ceea ce le califică drept infrastructură civilă, protejată de Convențiile de la Geneva.

Pagubele repetate fac reparațiile tot mai dificile, iar sistemul energetic devine extrem de fragil. Echipe de ingineri din toată țara lucrează de săptămâni întregi fără pauză, însă resursele sunt insuficiente.

În multe cartiere, oamenii trăiesc fără căldură de zile sau chiar săptămâni, dorm îmbrăcați gros și se bazează pe cantine sociale pentru o masă caldă. Mulți ucraineni cred că atacurile sunt menite să îi forțeze să se întoarcă împotriva autorităților de la Kiev și să accepte concesii teritoriale în estul țării.

În realitate, furia față de Rusia este tot mai mare. „Rusia nu va obține ce își dorește. Suntem mai puternici”, a declarat Vera, în timp ce aștepta la coadă pentru o porție de mâncare caldă. Alții, precum Volodîmîr, au ales să se refugieze temporar în școli dotate cu generatoare. „Ziua mai reziști, dar noaptea e cumplit de frig”, a spus el.