Moscova apasă pe accelerație: Rusia a lansat în Ucraina unul dintre cele mai mari atacuri cu drone de până acum

Potrivit autorităților ucrainene citate de Euronews, Rusia a lansat un val masiv de rachete și drone în noaptea de 23 spre 24 martie, urmat de un nou atac în timpul zilei. Doar în cursul zilei de marți au fost lansate peste 550 de drone de atac. Au fost vizate în special regiunile centrale și vestice ale Ucrainei. Atacurile au provocat cel puțin trei morți și peste 30 de răniți în timpul zilei, după ce în atacurile din timpul nopții alte patru persoane au fost ucise și 21 rănite, potrivit autorităților regionale.

Orașul Lviv din vestul Ucrainei, situat aproape de granița cu Polonia, a fost printre țintele atacurilor. Dronele rusești au lovit zone civile, rănind cel puțin 17 persoane. Guvernatorul regiunii Lviv, Maksym Kozytskyi, a declarat că un monument arhitectural de importanță națională, complexul Mănăstirii Bernardine, a fost avariat. Mănăstirea se află în centrul istoric al orașului Lviv, inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO.

Atacurile au vizat și alte orașe din vestul și centrul Ucrainei, inclusiv Ivano-Frankivsk. Acolo, două persoane au fost ucise și alte patru rănite, printre care și un copil de șase ani. Autoritățile locale au raportat pagube la mai multe clădiri rezidențiale și la unități medicale, inclusiv maternități. Explozții au fost raportate și în regiunile Hmelnițki, Ternopil, Vinița și Jîtomîr. În orașul Jîtomîr, o fată de 12 ani a fost rănită și transportată la spital.

Autoritățile ucrainene spun că Rusia își adaptează constant tacticile pentru a identifica punctele vulnerabile ale sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei. Consilierul Ministerului ucrainean al Apărării, Serhii Flash, a declarat că Moscova încearcă să depășească sistemele defensive prin atacuri masive și simultane. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că amploarea atacului arată clar că Rusia nu are intenția de a pune capăt războiului. „Când vedem această amploare a atacurilor, este clar că Rusia nu dorește pacea”, a declarat Zelenski.

(sursa: Mediafax)