Rusia neagă amestecul în alegerile din Republica Moldova și acuză UE de interferență

Rusia a negat orice tentativă de interferență în alegerile parlamentare de duminică din Moldova, câștigate de partidul pro-european de guvernământ PAS.

„Autoritățile țării (Moldova, nota editorului) au acuzat cinic Rusia, și nu Uniunea Europeană, de interferență în procesele politice ale Republicii Moldova, alimentând insinuări despre o «amenințare rusească» care nu există ”, a declarat într-un comunicat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)