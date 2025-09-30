x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Sep 2025   •   10:45
Rusia neagă amestecul în alegerile din Republica Moldova și acuză UE de interferență
Sursa foto: Hepta

Ministerul rus de Externe a denunțat într-un comunicat emis marți „insinuările despre o «amenințare rusească» care nu există”, potrivit Le Figaro.

Rusia a negat orice tentativă de interferență în alegerile parlamentare de duminică din Moldova, câștigate de partidul pro-european de guvernământ PAS.

„Autoritățile țării (Moldova, nota editorului) au acuzat cinic Rusia, și nu Uniunea Europeană, de interferență în procesele politice ale Republicii Moldova, alimentând insinuări despre o «amenințare rusească» care nu există ”, a declarat într-un comunicat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: maria zaharova Rusia alegeri moldova ue
