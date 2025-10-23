Rusia spune că este „imună” la noile sancțiuni americane asupra industriei petroliere

Rusia a declarat joi că noile sancțiuni americane împotriva industriei sale petroliere sunt „contraproductive” și că țara a dezvoltat o „imunitate puternică” la restricțiile impuse de Occident.

Declarația vine la o zi după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat noi măsuri împotriva celor mai mari două companii petroliere ruse, acuzând Moscova că blochează negocierile de pace privind conflictul din Ucraina.

„Considerăm acest pas complet contraproductiv, inclusiv în ceea ce privește transmiterea unui semnal privind necesitatea unor soluții negociate pentru conflictul ucrainean”, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit acesteia, Rusia va continua să-și dezvolte economia „cu încredere”, în ciuda restricțiilor.

„Țara noastră a dezvoltat o imunitate puternică la sancțiunile occidentale și își va consolida în continuare potențialul economic și energetic”, a adăugat Zaharova.

Președintele Trump a amânat timp de mai multe luni introducerea unor noi sancțiuni, sperând într-un progres diplomatic cu Vladimir Putin, precizează agenția AFP.

Totuși, decizia de a acționa a venit după ce planurile pentru un nou summit ruso-american la Budapesta au eșuat.

(sursa: Mediafax)