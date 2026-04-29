Moscova recrutează luptători străini din țările în curs de dezvoltare încă de la începutul invaziei sale pe scară largă din 2022, adesea sub pretextul că soldații vor primi salarii mari, beneficii și cetățenie rusă, potrivit The Kyiv Independent.

Au fost documentate, de asemenea, rapoarte privind constrângerea forțată și presiunea nejustificată în cadrul recrutării străinilor.

Raportul de informații, întocmit în cadrul proiectului liniei telefonice de urgență „Vreau să trăiesc”, disponibilă 24 de ore din 24, care îi încurajează pe cei care luptă de partea Rusiei să se predea forțelor ucrainene, sugerează că Kremlinul va viza în primul rând cetățenii care trăiesc în țările din Asia Centrală, inclusiv Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan și Tadjikistan.

Potrivit HUR din Ucraina, Rusia va continua, de asemenea, să-și intensifice recrutarea din țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa, concentrându-se pe recrutarea din Bangladesh, Ciad, Sudan și Burundi.

Moscova a stabilit obiective specifice de mobilizare pentru ofițerii de recrutare, cu scopul ca luptătorii străini să reprezinte între 0,5% și 3,5% din personalul dintr-o anumită zonă a liniei frontului, în funcție de regiune, a raportat HUR.

Potrivit Centrului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război, Ucraina a identificat 27.407 de cetățeni străini care luptă pentru Rusia în războiul său împotriva Ucrainei la data de 30 martie, în creștere față de peste 18.000 în noiembrie, Moscova recrutându-i din cel puțin 135 de țări.

La începutul lunii martie, cartierul general a transmis că aproape jumătate dintre luptătorii străini pe care i-a identificat proveneau din Asia, deși au fost identificați recruți și în statele membre ale UE, inclusiv Italia.

Deși amploarea eforturilor de recrutare nu poate fi verificată în totalitate, o anchetă din aprilie 2025 realizată de publicația independentă rusă Important Stories a identificat peste 1.500 de luptători străini din 48 de țări care s-au alăturat armatei ruse.

Ministrul de externe Andrii Sibiha a declarat în februarie că cel puțin 1.780 de cetățeni din diverse țări africane luptă pentru Rusia.

Coreea de Nord rămâne cel mai mare furnizor de trupe străine pentru efortul de război al Rusiei, după ce a desfășurat anterior 12.000 de soldați pentru a ajuta la o contraofensivă condusă de Rusia în regiunea Kursk.

